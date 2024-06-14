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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины поучаствовала в фотосессии для УЕФА, после чего провела утреннюю тренировку. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины поучаствовала в фотосессии для УЕФА, после чего провела утреннюю тренировку. ФОТО

uefa.com

Новина українською

Национальная сборная Украины продолжает свою подготовку к старту на Евро-2024 в Германии.

Вчера лагерь сине-желтых посетила медиакоманда УЕФА для того, чтобы осуществить официальную фото- и видеосъемку главного тренера, ассистента и игроков для официальных ресурсов Евро-2024.

Официальная процедура организаторов турнира включала в себя непосредственное фотографирование игроков в серьезных, веселых и эмоциональных ракурсах, результат видеозаписей болельщики увидят во время представления команды на табло игровых стадионов и в телевизионных трансляциях. Кроме того, творческая команда УЕФА реализовала немало интересных идей в диджитал-формате. В частности, фаны увидят игроков в оригинальных евровикторинах, быстрых опросах и дружеских челленджах в популярных социальных сетях. Не будем спойлерить, но можем анонсировать, что будет много очень интересного материала, доступного на любимых ресурсах.

А сегодня у команды Сергея Реброва режим двухразовых тренировок.

Уже в 11:00 сине-желтые были на поле тренировочной базы клуба "Веен" из Висбадена, поле которого будет основным тренировочным для сборной Украины - оно расположено в пяти минутах езды от отеля, где живет команда, в соседнем с Таунусштайном селе Хальберг.

Сегодня утром игроки имели насыщенную тренировку, во время которого работали в силовых станциях, после чего, выполняя тактические задачи, отрабатывали пассинг с завершающими ударами по воротам. Также сборники работали в группах над действиями в обороне и в атаке.

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Вечером сине-желтые проведут еще одну тренировку, а завтра после обеда отправятся в Мюнхен, где на 17 июня запланирован стартовый матч сборной Украины на Евро-2024, против Румынии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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