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Довбик рассказал историю, как Бущан в сборной Украины зарядил его бутсы на трофей Пичичи

Национальная сборная Украины
Обновлено

И главное, что сработало

Довбик рассказал историю, как Бущан в сборной Украины зарядил его бутсы на трофей Пичичи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Жироны" Артем Довбик, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, рассказал, как его встретили в сборной Украины.

– Как тебя в сборной встретили? Может, кто-то шутил?

– В сборной встретили все: "Пичичи, пичичи!" Поздравили, сделали коридор. Жора (Бущан) говорит, что это 50 процентов его заслуги, потому что он перед последним сбором зарядил мои бутсы. Говорит: "За счет меня ты забил". Если это так, то я ему тоже очень благодарен.

Мы с ним общались, он говорит: "Хочешь быть Пичичи? Давай я тебе сейчас заряжу твои бутсы". Говорю: "Ну, давай". Он зарядил.

– Каким образом?

– Не знаю, у него какой-то свой обряд.

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Украина Георгий Бущан Динамо (Киев) Артем Довбик Жирона
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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.06.2024 в 19:25
Бущан після завершення кар'єри тепер не пропаде: буде воду в стакані перед телевізором заряджати.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.06.2024 в 19:25
Бущан після завершення кар'єри тепер не пропаде: буде воду в стакані перед телевізором заряджати.
Ответить
0
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