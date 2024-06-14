Довбик рассказал историю, как Бущан в сборной Украины зарядил его бутсы на трофей Пичичи

Форвард "Жироны" Артем Довбик, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, рассказал, как его встретили в сборной Украины .

– Как тебя в сборной встретили? Может, кто-то шутил?

– В сборной встретили все: "Пичичи, пичичи!" Поздравили, сделали коридор. Жора (Бущан) говорит, что это 50 процентов его заслуги, потому что он перед последним сбором зарядил мои бутсы. Говорит: "За счет меня ты забил". Если это так, то я ему тоже очень благодарен.

Мы с ним общались, он говорит: "Хочешь быть Пичичи? Давай я тебе сейчас заряжу твои бутсы". Говорю: "Ну, давай". Он зарядил.

– Каким образом?

– Не знаю, у него какой-то свой обряд.