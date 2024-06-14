Открытую тренировку сборной Украины в Германии посетили 5 тысяч человек

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал, как 13 июня в Германии прошла открытая тренировка национальной команды перед стартом на Евро.

"Официальное мероприятие Евро посетили почти пять тысяч болельщиков, большинство из которых — украинцы, вынужденные покинуть родное государство из-за полномасштабного вторжения российских террористов.

Наши лучшие в мире болельщики создали теплую атмосферу на стадионе. После завершения работы на поле игроки уделили внимание болельщикам, раздав автографы и сделав немало селфи по просьбе фанатов. Конечно, очень трудно удовлетворить интерес всех, особенно когда их приходит почти пять тысяч, однако ребята никуда не спешили и прошли всю линию фанов с одной стороны поля, а Александр Зинченко даже быстро перебежал на противоположную бровку, где было меньше болельщиков, и также сделал селфи и оставил автограф многим из них.

На выезде со стадиона украинцы провожали свою команду бесчисленным числом сине-желтых флагов и криками "Слава Украине!": уже с первого своего полноценного дня на Евро-2024 сборная Украины почувствовала мощную поддержку и любовь своих болельщиков, в то же время почувствовав особый статус финального турнира", – написал Гливинский в Фейсбуке.