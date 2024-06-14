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Цыганык: Не исключаю, что главной звездой Евро-2024 станет именно Мудрик

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эксперт порассуждал о наших шансах на Евро

Цыганык: Не исключаю, что главной звездой Евро-2024 станет именно Мудрик

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о шансах сборной Украины на Евро-2024 и порассуждал о том, кто из наших игроков может "зажечь" на турнире.

– Кто в нашей команде может на Евро-2024 "зажечь"?

– Я верю в Михаила Мудрика! И это не шутка. У него реально выдающиеся футбольные данные. Он уникален. Да, как бежит Мудрик, никто в мире не бежит. Техника владения мячом у него тоже отличная. Совершенно не исключаю, что главной звездой Евро-2024 станет именно Мудрик. Если так не произойдет, буду очень разочарован.

Кроме Мудрика, на Евро должен зажечь также и Виктор Цыганков. Наше это трио впереди в составе Миши Мудрика, Артема Довбика и Вити Цыганкова будет ключевым для сборной Украины. Это – наше главное оружие.

Цыганков в хорошей форме. Витя сейчас в таком возрасте, что может и должен стать одним из лидеров команды. Относительно Довбика, он так вырос за год, я хочу сказать, что так ни один украинский футболист никогда не прогрессировал из тех, кто переезжал играть за границу. Артём уже авторитет. До него мяч долетает и сразу ясно, что сейчас будет что-то опасное. Он – такой игрок, что точно что-нибудь придумает: забьет ли, или штрафной заработает. Довбик мощно бьет, просто лупит!

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А еще я вот почему очень верю в Шапаренко. Николай приобретает форму и именно он сейчас самая лучшая "десятка" в украинском футболе.

– Ожидания от выступлений нашей главной команды?

– Я для себя определил такую ​​шкалу для сборной Украины: 1/2 финала – фантастика, 1/4 – очень успешное выступление, 1/8 – хорошее выступление, а невыход из группы – провал.

По качеству футболистов, по составу мы можем конкурировать с Бельгией. Возможно, у Доменико Тедеско более опытная команда, более сбалансированная во всех линиях, у них есть резерв. Здесь преимущество на их стороне, но не по именам.

Что касается Словакии и Румынии, то мы сильнее. Но пока Украина играет нестабильно. Нам бы этот вайб поймать, я о стабильности, и вот тогда будет все в порядке. Вообще-то, думаю, что в группе мы займем второе место.

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Украина Игорь Цыганык Артем Довбик Николай Шапаренко Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.06.2024 в 21:11
Так, Мудрик найшвидше пробіжить Євро..)
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Комментарии 4
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.06.2024 в 21:11
Так, Мудрик найшвидше пробіжить Євро..)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
14.06.2024 в 21:10
Мудрик міг бути зіркою Євро тільки з легкої атлетики. Для Мудрика і Циганика футбол дуже складний вид спорту
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Вarcelinius
14.06.2024 в 20:58
Ну дурак, ну дурак... Этот Циганик.
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Просто Квашин (Харків)
14.06.2024 в 21:07
Вперше згоден з оленем.... циганик - дно повне...
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