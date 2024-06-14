Довбик: У этой сборной есть свой стиль, свой характер - мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик высказался о работе Сергея Реброва во главе национальной команды.

"Результат есть, и это самое главное. У нас были матчи, где мы на последних минутах очень много выигрывали, но это тоже характер.

Эта сборная показала, что имеет свой стиль, свой характер, потому что мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты.

Где-то первые матчи были тяжелые, потому что нужно было понять принципы главного тренера. Сейчас все уже более адаптированы и понимают, что делать на футбольном поле", – сказал Довбик.