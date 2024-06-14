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Довбик: У этой сборной есть свой стиль, свой характер - мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты
Артем охарактеризовал команду Сергея Реброва
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Жироны" и
"Результат есть, и это самое главное. У нас были матчи, где мы на последних минутах очень много выигрывали, но это тоже характер.
Эта сборная показала, что имеет свой стиль, свой характер, потому что мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты.
Где-то первые матчи были тяжелые, потому что нужно было понять принципы главного тренера. Сейчас все уже более адаптированы и понимают, что делать на футбольном поле", – сказал Довбик.
Напомним, что при тренерстве Реброва Артем сыграл 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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