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Национальная сборная Украины

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Довбик: У этой сборной есть свой стиль, свой характер - мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты

Национальная сборная Украины
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Артем охарактеризовал команду Сергея Реброва

Довбик: У этой сборной есть свой стиль, свой характер - мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик высказался о работе Сергея Реброва во главе национальной команды.

"Результат есть, и это самое главное. У нас были матчи, где мы на последних минутах очень много выигрывали, но это тоже характер.

Эта сборная показала, что имеет свой стиль, свой характер, потому что мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты.

Где-то первые матчи были тяжелые, потому что нужно было понять принципы главного тренера. Сейчас все уже более адаптированы и понимают, что делать на футбольном поле", – сказал Довбик.

Напомним, что при тренерстве Реброва Артем сыграл 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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