Ребров: Это очень важно, что в нашем украинском чемпионате, где идет война, есть такие сильные футболисты

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров порассуждал о перспективах команды на турнире, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Наши перспективы на Евро? Оставим это болельщикам. Для нас сейчас важно готовиться к каждой игре. Я вижу своих игроков; вижу, что они очень мотивированы; вижу, что они футболисты высокого уровня. Приблизительно половина нашей команды - это игроки, которые сейчас выступают в Украине. В стране, где идет война, и я считаю, что это очень важно, что в нашем чемпионате есть такие сильные футболисты.

Думаю, у этой сборной действительно большой потенциал, но сам по себе он ничего не значит. На таком турнире нужно показывать свой максимум. Если мы хотим чего-нибудь достичь, нужно в каждой игре показывать свой лучший уровень.

Мы очень благодарны нашим болельщикам. Где бы мы ни играли - на матчи всегда приходит очень много наших людей. Мы знаем, что очень многие семьи уехали из Украины. Я вижу очень много детей на трибунах, когда мы играем, и вижу, что для наших футболистов это дополнительная мотивация. К сожалению, эти дети не могут быть сейчас в Украине, а мы не можем сыграть ни одного матча в Украине.

Помню, когда я еще не был тренером сборной, но ходил на ее матчи, всегда был действительно невероятный ажиотаж. Это очень важный мотивационный момент для игроков. Но, как я говорил, где бы мы ни играли, мы ощущаем поддержку всех украинцев, кому футбол приносит положительные эмоции, которых, к сожалению, сейчас не хватает нашим людям", - рассказал Ребров.