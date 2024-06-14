Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он работает", - Ребров рассказал о состоянии травмированного Миколенко
Виталий понимает, что только через работу может быстрее вернуться
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер
"Он работает. Он понимает, что только через работу он сможет быстрее вернуться. Я с ним каждый день разговариваю.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Я понимаю его первые эмоции после повреждения, он был очень расстроен. Но сейчас он работает, по несколько раз на день и старается вернуться как можно скорее", - рассказал Ребров.
Медицинский штаб команды заявлял, что есть надежда на то, что мы сможем увидеть Миколенко на поле в матчах Евро-2024.
Также отметим, что стартовый матч сборной Украины на турнире против Румынии состоится 17 июня и начнется в 16:00.
Популярное сейчас
- Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной
- Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда
- Историческое решение. Команду Второй лиги впервые возглавит женщина
- Шевченко: Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО