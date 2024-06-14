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"Он работает", - Ребров рассказал о состоянии травмированного Миколенко

Национальная сборная Украины
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Виталий понимает, что только через работу может быстрее вернуться

"Он работает", - Ребров рассказал о состоянии травмированного Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о травме защитника Виталия Миколенко, которую он получил в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

"Он работает. Он понимает, что только через работу он сможет быстрее вернуться. Я с ним каждый день разговариваю.

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Я понимаю его первые эмоции после повреждения, он был очень расстроен. Но сейчас он работает, по несколько раз на день и старается вернуться как можно скорее", - рассказал Ребров.

Медицинский штаб команды заявлял, что есть надежда на то, что мы сможем увидеть Миколенко на поле в матчах Евро-2024.

Также отметим, что стартовый матч сборной Украины на турнире против Румынии состоится 17 июня и начнется в 16:00.

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Сергей Ребров Украина Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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