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Трубин: Бондарь может вместо вратаря от ворот выбивать мяч – он всегда выше или мимо бьет
Анатолий рассказал, у кого какой удар в сборной Украины
shakhtar.com
Голкипер
"Да у Малины. Можно даже не дискутировать. Малина – и все.
Бражко может конкуренцию составить, но он не так часто это делает. У Малины любой удар сильный, чтобы мяч разорвался.
Руки после удара Малиновского не болят, просто у него тяжелый удар. Мне кажется, что иногда, когда он бьет, то сам не знает, куда мяч полетит. Мяч может вилять, ты не знаешь, куда он полетит.
Очень разумный подход к ударам у Цыганкова. Видно, что человек играет в топ-команде и прогрессирует. Он всегда смотрит, где стоит вратарь. Когда ты делаешь шаг в дальний угол, он может пробить в ближний. Для меня его удар – один из самых сложных. Можно сказать, интеллектуальный.
А Бондарю говорю: "Ворота – 7,32 метра. Ты можешь хотя бы в створ попасть?". У него такой удар, что он может вместо вратаря от ворот выбивать мяч – он всегда выше или мимо бьет.
С двух ног может пробить Мудрик и Довбик", – сказал Трубин.
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