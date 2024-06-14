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Национальная сборная Украины

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Трубин: Бондарь может вместо вратаря от ворот выбивать мяч – он всегда выше или мимо бьет

Национальная сборная Украины
Обновлено

Анатолий рассказал, у кого какой удар в сборной Украины

Трубин: Бондарь может вместо вратаря от ворот выбивать мяч – он всегда выше или мимо бьет

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин порассуждал, у кого в национальной команде самый сильный удар.

"Да у Малины. Можно даже не дискутировать. Малина – и все.

Бражко может конкуренцию составить, но он не так часто это делает. У Малины любой удар сильный, чтобы мяч разорвался.

Руки после удара Малиновского не болят, просто у него тяжелый удар. Мне кажется, что иногда, когда он бьет, то сам не знает, куда мяч полетит. Мяч может вилять, ты не знаешь, куда он полетит.

Очень разумный подход к ударам у Цыганкова. Видно, что человек играет в топ-команде и прогрессирует. Он всегда смотрит, где стоит вратарь. Когда ты делаешь шаг в дальний угол, он может пробить в ближний. Для меня его удар – один из самых сложных. Можно сказать, интеллектуальный.

А Бондарю говорю: "Ворота – 7,32 метра. Ты можешь хотя бы в створ попасть?". У него такой удар, что он может вместо вратаря от ворот выбивать мяч – он всегда выше или мимо бьет.

С двух ног может пробить Мудрик и Довбик", – сказал Трубин.

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Украина Руслан Малиновский Виктор Цыганков Валерий Бондарь Анатолий Трубин
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.06.2024 в 00:36
За то что Боднарь не может по воротам попасть ахметов ему платит миллион баксов в год. Такие чудеса и парадоксы только у донецких вонючек происходят!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.06.2024 в 00:36
За то что Боднарь не может по воротам попасть ахметов ему платит миллион баксов в год. Такие чудеса и парадоксы только у донецких вонючек происходят!
Ответить
0
1

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