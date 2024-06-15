Шевченко: К сожалению, часто слышу вопросы - в Украине все еще идет эта война?

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что для всей Украины значит выход национальной команды на Евро-2024.

- Что для вас значит участие Украины в финале Евро в такой трудный для страны момент?

- Есть два аспекта здесь. Первое – это то, что мы показали, что даже во время войны можем соревноваться на самом высоком уровне, о чем свидетельствует наше повышение по службе. Во-вторых – и это еще важнее – мы с гордостью представляем Украину и напоминаем миру, через что мы проходим. Каждая победа Украины, как на поле, так и за его пределами, очень важна для каждого украинца, особенно для тех, кто сейчас защищает нашу страну.

- Конечно, политические акценты во время Евро запрещены, но я думаю, что это все равно хорошая возможность и место напомнить миру, что Украина существует и борется...

- К сожалению, глобальный интерес к войне на Украине снижается. Часто слышу вопросы: "В вашей стране все еще идет эта война?" Это очень больно, потому что мы боремся за свое существование, но мы также боремся за цивилизованный мир против очень сильного врага. И участие Украины в ЕВРО-2024 в то время, когда в стране идет полномасштабная война, – это очень хорошая, сильная возможность напомнить об этом миру. И мы всегда найдем способы донести это.

- Как бы вы подытожили свой отборочный турнир? Он был непростым…

- Это так, матчи отбора были очень непростыми. В отборочных раундах мы боролись с двумя финалистами прошлого ЕВРО, Англией и Италией, которые по-прежнему очень сильны. Но мы показали отличное качество. Плей-офф тоже был непростым, шансы на победу были у каждой команды. Но наше отношение доказывает, насколько мы мотивированы представлять Украину на ЕВРО. Огромная признательность нашему тренеру Сергею Реброву, его коллективу и мастерству игроков.