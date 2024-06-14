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Российский МатчТВ не будет показывать поединки сборной Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Российский МатчТВ не будет показывать поединки сборной Украины на Евро-2024

Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA

Новина українською

Официальный телевизионный транслятор Евро-2024 на России "Матч ТВ" не будет показывать матчи с участием сборной Украины на групповом этапе и ранних стадиях плей-офф Евро-2024.

Что будет, если Украина выйдет в полуфинал и финал, об этом на канале пока не думают и надеются, что этого не случится.

У "Матч ТВ", который принадлежит "Газпром-медиа", есть платные каналы, но игры Евро-2024 будут показывать на бесплатном.

Права на трансляцию Евро-2024 также получил онлайн-кинотеатр "Окко", который принадлежит "Сбербанку". Там показывать игры украинской сборной будут. Это объясняется тем, что за просмотр на платформе "Окко" нужно платить, а платный контент не влияет на массовую аудиторию.

Впрочем, даже на "Okko" к матчам сборной Украины относятся с видимой осторожностью. Матч со сборной Румынии анонсируется так: "Открываем для себя сборную Румынии: первое место в отборе и агрессивный футбол". А на картинке — два игрока в желтых футболках, где на первом плане игрок с эмблемой Румынии, а на заднем — с почти неопознаваемой символикой.

Российский МатчТВ не будет показывать поединки сборной Украины на Евро-2024 - изображение 1
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Источник:
Черта
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
15.06.2024 в 01:22
А как же мише братья, лаптєногі?!
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Комментарии 2
Будєм разбіратся (Київ)
15.06.2024 в 01:22
А как же мише братья, лаптєногі?!
Ответить
0
0
terber (ternopil)
14.06.2024 в 23:56
юа-футбол ви в сосну вє\б\а\л\и\с\ь ,комусь то інтересно що там на болотах будуть показувати
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