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Российский МатчТВ не будет показывать поединки сборной Украины на Евро-2024
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Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA
Официальный телевизионный транслятор Евро-2024 на России "Матч ТВ" не будет показывать матчи с участием
Что будет, если Украина выйдет в полуфинал и финал, об этом на канале пока не думают и надеются, что этого не случится.
У "Матч ТВ", который принадлежит "Газпром-медиа", есть платные каналы, но игры Евро-2024 будут показывать на бесплатном.
Права на трансляцию Евро-2024 также получил онлайн-кинотеатр "Окко", который принадлежит "Сбербанку". Там показывать игры украинской сборной будут. Это объясняется тем, что за просмотр на платформе "Окко" нужно платить, а платный контент не влияет на массовую аудиторию.
Впрочем, даже на "Okko" к матчам сборной Украины относятся с видимой осторожностью. Матч со сборной Румынии анонсируется так: "Открываем для себя сборную Румынии: первое место в отборе и агрессивный футбол". А на картинке — два игрока в желтых футболках, где на первом плане игрок с эмблемой Румынии, а на заднем — с почти неопознаваемой символикой.
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