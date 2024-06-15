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Довбик: Эта сборная Украины на Евро может как сделать бум, так и где-то перегореть
Молодость сборной - это как преимущество, так и минус
Фото Андрія Ющака - УАФ
Нападающий "Жироны" и
"Проявить себя за сборную - это мотивация любого игрока. У нас сейчас очень хорошая, молодая, перспективная сборная. На каждой позиции играет очень талантливый топ-игрок. Поэтому хочется только реализовать этот потенциал на Евро.
Молодость сборной - это как преимущество, так и минус. Должен быть баланс, такой сплав опыта и молодости. Я уже говорил, что эта сборная может как сделать бум, так и где-то перегореть. Понимаем, что от нас очень многие ожидают результата, но нужно спокойно подходить к этому", - сказал Довбик.
Напомним, что сборная Украина стартует на турнире матчем с Румынией, который пройдёт 17 июля. Начало - в 16:00 по киевскому времени.
Также подопечные Реброва на групповом этапе сыграют против Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).
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