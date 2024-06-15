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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Довбик: Эта сборная Украины на Евро может как сделать бум, так и где-то перегореть

Национальная сборная Украины

Молодость сборной - это как преимущество, так и минус

Довбик: Эта сборная Украины на Евро может как сделать бум, так и где-то перегореть

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от выступления на предстоящем Евро-2024.

"Проявить себя за сборную - это мотивация любого игрока. У нас сейчас очень хорошая, молодая, перспективная сборная. На каждой позиции играет очень талантливый топ-игрок. Поэтому хочется только реализовать этот потенциал на Евро.

Молодость сборной - это как преимущество, так и минус. Должен быть баланс, такой сплав опыта и молодости. Я уже говорил, что эта сборная может как сделать бум, так и где-то перегореть. Понимаем, что от нас очень многие ожидают результата, но нужно спокойно подходить к этому", - сказал Довбик.

Напомним, что сборная Украина стартует на турнире матчем с Румынией, который пройдёт 17 июля. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Также подопечные Реброва на групповом этапе сыграют против Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

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Украина Артем Довбик Жирона
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Источник:
http://sportarena.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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