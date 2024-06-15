Довбик: Эта сборная Украины на Евро может как сделать бум, так и где-то перегореть

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от выступления на предстоящем Евро-2024.

"Проявить себя за сборную - это мотивация любого игрока. У нас сейчас очень хорошая, молодая, перспективная сборная. На каждой позиции играет очень талантливый топ-игрок. Поэтому хочется только реализовать этот потенциал на Евро.

Молодость сборной - это как преимущество, так и минус. Должен быть баланс, такой сплав опыта и молодости. Я уже говорил, что эта сборная может как сделать бум, так и где-то перегореть. Понимаем, что от нас очень многие ожидают результата, но нужно спокойно подходить к этому", - сказал Довбик.