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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Торонто продают фейковую форму сборной Украины от Adidas

Национальная сборная Украины

Болельщикам, которым не нравится концепт Joma, предлагают альтернативный вариант

В Торонто продают фейковую форму сборной Украины от Adidas

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жители и гости крупнейшего города Канады имеют возможность приобрести аналог формы "желто-синих". От него больше веет ностальгией по ЧМ-2006. Правда, тогда экипировкой команды занималась итальянская компания Lotto.

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С современной атрибутики сборной на футболке только эмблема. На кепке, правда, снова привет из прошлого. Напомним, что известный легендарный бренд Adidas отвечал за форму для национальной команды в период с 2009 по 2016 год.

В 2017 эстафету передали испанскому производителю Joma. В 1990-е и начале 2000-х федерация сотрудничала с Umbro (Великобритания) и Puma (Германия).

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Национальная сборная Украины Joma Adidas
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Источник:
Стефан
Опубликовал: Александр Симченко
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