В Торонто продают фейковую форму сборной Украины от Adidas

Жители и гости крупнейшего города Канады имеют возможность приобрести аналог формы "желто-синих". От него больше веет ностальгией по ЧМ-2006. Правда, тогда экипировкой команды занималась итальянская компания Lotto.

С современной атрибутики сборной на футболке только эмблема. На кепке, правда, снова привет из прошлого. Напомним, что известный легендарный бренд Adidas отвечал за форму для национальной команды в период с 2009 по 2016 год.

В 2017 эстафету передали испанскому производителю Joma. В 1990-е и начале 2000-х федерация сотрудничала с Umbro (Великобритания) и Puma (Германия).

Tempted to buy this bootleg zbirna shirt. Knock offs from China already moved over to Adidas. ???? pic.twitter.com/uRVZH8o5yP