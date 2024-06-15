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Шаран: Попова можно было бы взять вместо Бондаря. Бескоровайный лучше Бондаря и Таловерова
Экс-тренер Александрии – о выборе защитников
Фото: Александр Приходько
Бывший наставник "Миная" Владимир Шаран считает, что в заявке сборной можно было вызвать других игроков в оборону.
“Денис – жесткий защитник, но в национальной пытаются строить игру через билд-ап. И Попов подходит для этого меньше, чем, например, Забарный и Бондарь. Но с Польшей мы увидели, какая у нас беда на стандартах. Денис в этом аспекте играет неплохо. У него есть другой минус – от него можно ждать агрессивных и неоправданных действий. Такая же проблема и у Таловерова, но он высокорослый футболист и, может быть, поэтому ему нет альтернативы. А Попова можно было взять вместо Бондаря. Здесь 50/50".
"Даниил Бескоровайный – игрок хорошего уровня. В том числе, благодаря его работе "Кривбасс" занял третье место в чемпионате. Считаю, что он лучше двух центральных, которые у нас были в игре с поляками (Бондарь и Таловеров – прим.). Он лучше действует на стандартах, чем Таловеров”, – утверждает Шаран.
Владимир Богданович провел единственный матч в сборной 11.11.1995. Тогда "желто-синие" на выезде уступили Италии в квалификации Евро-1996 (1:3).
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