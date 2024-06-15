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EA Sports создала специальные карточки в честь Евро. У Мудрика чуть ли не самый высокий рейтинг
Михаил снова в центре внимания
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Для футбольного симулятора FC24 разработали карточки под названием Make Your Mark. На их стартовый рейтинг будут влиять выступления на континентальном первенстве – результативные действия для полевых игроков, пропущенные мячи и сухие поединки для вратарей, количество сыгранных матчей или минут.
Вингеру "Челси" досталась карточка с рейтингом 95. Высший балл получили всего 5 игроков.
Симулятор EA Sports FC 24 был выпущен в сентябре прошлого года. С помощью HyperMotion Volumetris и машинного обучения в компьютерную игру записываются движения футболистов с реальных поединков.
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