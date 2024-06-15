Вчера сборная Украины провела две тренировки и фотосессию в костюмах для Евро

14 июня сборная Украины провела кроме утренней еще и вечернюю тренировку. Оно проходило уже при более благоприятных погодных условиях: в отличие от утра дождя не было. Однако солнце, хоть и светило, отнюдь не грело. В УАФ отмечают, что сейчас в земле Гессен откровенно осенняя погода, так что куртка в начале июня здесь вполне уместна.

Тренировочное поле расположено недалеко от резиденции сборной. Согласно требованиям безопасности Германии и организаторов Евро-2024 территория отеля полностью ограждена забором, поэтому неожиданных гостей в лагере команды ждать не стоит.

При условии, что ничто не отвлекает от концентрации на подготовке к старту финального турнира, сборники провели вечернюю тренировку. Основная часть занятия была посвящена отработке владения мячом, передачам и выполнению тактических задач тренерского штаба. Завершили тренировку ударами по воротам и стретчингом для восстановления мышц.

Кроме футбольных дел на поле, команда вчера также приняла участие в фотосессии. Игроки сфотографировались в новых официальных костюмах стиля "смарт кэжуал", сшитых по заказу УАФ ателье индивидуального шитья классической одежды Indposhiv.

Премьера нового образа сборной состоится уже сегодня, когда игроки национальной команды Украины поедут со своей тренировочной базы в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Оттуда они примут курс на Мюнхен, где 17 июня "сине-желтые" стартуют на Евро-2024 матчем против Румынии.