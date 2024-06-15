Трубин – о Мудрике: Ему хочется какого-нибудь покоя иногда

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился комментариями по поводу внимания к Михаилу Мудрику среди фанатов и СМИ.

"Я думаю, что ему очень тяжело с этим. Ему хочется какого-нибудь покоя иногда, а куда он не выйдет, его всегда узнают", — сказал Трубин.

Напомним, за сезон 2023/24 Мудрик принял участие в 31 матче чемпионата Англии, у которых отличился 5 голами и одной голевой передачей.