  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин – о Мудрике: Ему хочется какого-нибудь покоя иногда
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин – о Мудрике: Ему хочется какого-нибудь покоя иногда

Национальная сборная Украины

О повышенном внимании

Трубин – о Мудрике: Ему хочется какого-нибудь покоя иногда

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился комментариями по поводу внимания к Михаилу Мудрику среди фанатов и СМИ.

"Я думаю, что ему очень тяжело с этим. Ему хочется какого-нибудь покоя иногда, а куда он не выйдет, его всегда узнают", — сказал Трубин.

Читайте такжеМудрик: Мой город обстреливают ракетами день и ночь, но несмотря на это, семья остается в Краснограде

Напомним, за сезон 2023/24 Мудрик принял участие в 31 матче чемпионата Англии, у которых отличился 5 голами и одной голевой передачей.

По теме
yellow-arrow
Вчера сборная Украины провела две тренировки и фотосессию в костюмах для Евро
yellow-arrow
EA Sports создала специальные карточки в честь Евро. У Мудрика чуть ли не самый высокий рейтинг
yellow-arrow
Шаран: Попова можно было бы взять вместо Бондаря. Бескоровайный лучше Бондаря и Таловерова
Украина Михаил Мудрик Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости