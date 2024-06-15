Ротань: На турнир мы не ставили задач, но раз вышли в финал, это очень хорошо

Тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, как проходит подготовка к финалу на турнире Мориса Ревелло.

"Во время группового этапа мы наладили взаимопонимание между игроками, футболисты поняли нашу идею. Мы давно собирались, поэтому это было главной задачей. На турнир мы не ставили задач, но раз вышли в финал, это очень хорошо.

На поле все понимают, чем занимаются, поэтому остается от нас добавить только мотивацию, с чем у нас нет проблем. Мы больше смотрим на игру, а не на результаты. Я удовлетворен тем, что демонстрирует команда на поле", — сказал Ротань.