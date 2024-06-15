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Национальная сборная Украины

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Ротань: На турнир мы не ставили задач, но раз вышли в финал, это очень хорошо

Национальная сборная Украины

Прокомментировал подготовку своих подопечных в финал

Ротань: На турнир мы не ставили задач, но раз вышли в финал, это очень хорошо

УАФ

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Тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, как проходит подготовка к финалу на турнире Мориса Ревелло.

"Во время группового этапа мы наладили взаимопонимание между игроками, футболисты поняли нашу идею. Мы давно собирались, поэтому это было главной задачей. На турнир мы не ставили задач, но раз вышли в финал, это очень хорошо.

На поле все понимают, чем занимаются, поэтому остается от нас добавить только мотивацию, с чем у нас нет проблем. Мы больше смотрим на игру, а не на результаты. Я удовлетворен тем, что демонстрирует команда на поле", — сказал Ротань.

Напомним, матч между сборными Украины и Кот-д'Ивуаром состоится в воскресенье, 16 июня 2024 года, в 19:15.

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Источник:
Sport-Express
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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