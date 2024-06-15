Зинченко: Я бы очень хотел однажды попробовать себя в роли вратаря

Полузащитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, на какой позиции он может играть.

“Я готов сыграть на любой позиции, где меня видит тренер. Я буду отдавать всего себя не зависимо от того выйду ли я на 30 минуте, или на 95-й.

Я бы очень хотел однажды попробовать себя в роли вратаря. Надеюсь, что у меня в карьере не будет таких ситуаций, но я готов”, – сказал Зинченко.