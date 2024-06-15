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Зинченко: Я бы очень хотел однажды попробовать себя в роли вратаря
Но в то же время надеется, что такого не произойдет
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Полузащитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, на какой позиции он может играть.
“Я готов сыграть на любой позиции, где меня видит тренер. Я буду отдавать всего себя не зависимо от того выйду ли я на 30 минуте, или на 95-й.
Я бы очень хотел однажды попробовать себя в роли вратаря. Надеюсь, что у меня в карьере не будет таких ситуаций, но я готов”, – сказал Зинченко.
Ранее в сборной Украины Зинченко играл в основном в центре поля. Правда, в трех июньских товарищеских матчах Александр выходил также и на позицию левого защитника из-за травмы Виталия Миколенко.
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