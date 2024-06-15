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Конопля: Мы не показали наш максимальный потенциал и уровень игры, на который мы способны
Впереди – решающие матчи
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал о максимальных возможностях сборной Украины и атмосфере начала Евро-2024.
“ – Понимаешь ли ты, какой потолок сборной Украины?
– Потолка сильно не вижу, потому что пока ни в одной игре, я считаю, мы не показали наш максимальный потенциал и максимальный уровень игры, на который мы способны.
– Как думаешь, почему так?
– Именно потому, что, наверное, сборная – немного где-то несыгранные, несобранные, всегда так было.
Но сейчас было больше времени на подготовку, поэтому я думаю, что мы сейчас и по физическим кондициям где-то вышли на пик после последней игры. Думаю, что по первой игре уже будем максимально готовы и ментально, и физически.
– Запах Евро уже ощущается?
– Чувствуется, конечно. Очень много гардов, всяких стюардов, полиции. Очень много иностранных СМИ, и вы тоже. Чувствуется очень серьезный уровень”, – сказал Конопля.
Первый матч на Евро-Украина проведет 17 июня в Мюнхене. Соперником станет сборная Румынии.
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