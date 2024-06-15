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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Конопля: Мы не показали наш максимальный потенциал и уровень игры, на который мы способны

Национальная сборная Украины
Обновлено

Впереди – решающие матчи

Конопля: Мы не показали наш максимальный потенциал и уровень игры, на который мы способны

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал о максимальных возможностях сборной Украины и атмосфере начала Евро-2024.

– Понимаешь ли ты, какой потолок сборной Украины?

– Потолка сильно не вижу, потому что пока ни в одной игре, я считаю, мы не показали наш максимальный потенциал и максимальный уровень игры, на который мы способны.

– Как думаешь, почему так?

– Именно потому, что, наверное, сборная – немного где-то несыгранные, несобранные, всегда так было.

Но сейчас было больше времени на подготовку, поэтому я думаю, что мы сейчас и по физическим кондициям где-то вышли на пик после последней игры. Думаю, что по первой игре уже будем максимально готовы и ментально, и физически.

– Запах Евро уже ощущается?

– Чувствуется, конечно. Очень много гардов, всяких стюардов, полиции. Очень много иностранных СМИ, и вы тоже. Чувствуется очень серьезный уровень”, – сказал Конопля.

Первый матч на Евро-Украина проведет 17 июня в Мюнхене. Соперником станет сборная Румынии.

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Украина Ефим Конопля
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Источник:
Трендець
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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fanat_football (Херсон)
15.06.2024 в 16:05
Нашим гравцям краще тримати рот на замку, бо усі ці заявки про "ми ще не показали свій клас" вже задовбали. Немає класу, є череда гравців, які не знають що робити на полі.
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Комментарии 1
fanat_football (Херсон)
15.06.2024 в 16:05
Нашим гравцям краще тримати рот на замку, бо усі ці заявки про "ми ще не показали свій клас" вже задовбали. Немає класу, є череда гравців, які не знають що робити на полі.
Ответить
1
0

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