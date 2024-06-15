  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук: Не хочется разбрасываться большими словами перед Евро
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук: Не хочется разбрасываться большими словами перед Евро

Национальная сборная Украины

Однако считает "сине-желтых" сильной командой

Яремчук: Не хочется разбрасываться большими словами перед Евро

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал об атмосфере в начале Евро-2024:

“ – Организация, как нас встретили, охрана – все это чувствуется, поэтому такое приятное волнение.

У нас очень сильная команда сейчас, но не хочется разбрасываться большими словами перед таким турниром, потому что на этот турнир приезжают лучшие команды в Европе.

Думаю, каждая команда верит в то, что они выйдут из группы, что они придут как можно дальше. Надо сфокусироваться, меньше говорить и постараться от матча к матчу двигаться, потому что последнее Евро для нас было уроком.

Мы первый матч проиграли, а мне кажется, первый матч – самый важный, если хорошо выступить, то можно получить хорошую уверенность и двигаться очень далеко.

– Ты – один из лидеров в коллективе. Видишь ли сейчас какие-то изменения в коллективе на Евро, как все приехали?

– Конечно, есть изменения. Хорошо, что вернулись Ярмоленко и Степаненко в сборную, потому что на последнем сборе их не было.

Есть такое сочетание молодежи и опыта. Есть футболисты, которые играют в Европе, есть футболисты, у которых достаточно большой опыт в сборной Украины.

Достаточно большой выбор у тренера, поэтому, думаю, сейчас сборная очень укомплектована полностью – физически, эмоционально, тактически, все планы очень хорошие у нас сейчас”, – сказал Яремчук.

Для Романа это будет второе континентальное первенство. На Евро-2020 он провел четыре матча, отличившихся двумя голами.

Первый тур текущего ЧЕ для Украины запланирован на 17 июня. Тогда "сине-желтые" встретятся с Румынией в Мюнхене.

По теме
yellow-arrow
Конопля: Мы не показали наш максимальный потенциал и уровень игры, на который мы способны
yellow-arrow
Зинченко: Я бы очень хотел однажды попробовать себя в роли вратаря
yellow-arrow
Ротань: На турнир мы не ставили задач, но раз вышли в финал, это очень хорошо
Украина Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трендець
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости