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Яремчук: Не хочется разбрасываться большими словами перед Евро
Однако считает "сине-желтых" сильной командой
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал об атмосфере в начале Евро-2024:
“ – Организация, как нас встретили, охрана – все это чувствуется, поэтому такое приятное волнение.
У нас очень сильная команда сейчас, но не хочется разбрасываться большими словами перед таким турниром, потому что на этот турнир приезжают лучшие команды в Европе.
Думаю, каждая команда верит в то, что они выйдут из группы, что они придут как можно дальше. Надо сфокусироваться, меньше говорить и постараться от матча к матчу двигаться, потому что последнее Евро для нас было уроком.
Мы первый матч проиграли, а мне кажется, первый матч – самый важный, если хорошо выступить, то можно получить хорошую уверенность и двигаться очень далеко.
– Ты – один из лидеров в коллективе. Видишь ли сейчас какие-то изменения в коллективе на Евро, как все приехали?
– Конечно, есть изменения. Хорошо, что вернулись Ярмоленко и Степаненко в сборную, потому что на последнем сборе их не было.
Есть такое сочетание молодежи и опыта. Есть футболисты, которые играют в Европе, есть футболисты, у которых достаточно большой опыт в сборной Украины.
Достаточно большой выбор у тренера, поэтому, думаю, сейчас сборная очень укомплектована полностью – физически, эмоционально, тактически, все планы очень хорошие у нас сейчас”, – сказал Яремчук.
Для Романа это будет второе континентальное первенство. На Евро-2020 он провел четыре матча, отличившихся двумя голами.
Первый тур текущего ЧЕ для Украины запланирован на 17 июня. Тогда "сине-желтые" встретятся с Румынией в Мюнхене.
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