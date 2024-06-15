Яремчук: Не хочется разбрасываться большими словами перед Евро

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал об атмосфере в начале Евро-2024:

“ – Организация, как нас встретили, охрана – все это чувствуется, поэтому такое приятное волнение.

У нас очень сильная команда сейчас, но не хочется разбрасываться большими словами перед таким турниром, потому что на этот турнир приезжают лучшие команды в Европе.

Думаю, каждая команда верит в то, что они выйдут из группы, что они придут как можно дальше. Надо сфокусироваться, меньше говорить и постараться от матча к матчу двигаться, потому что последнее Евро для нас было уроком.

Мы первый матч проиграли, а мне кажется, первый матч – самый важный, если хорошо выступить, то можно получить хорошую уверенность и двигаться очень далеко.

– Ты – один из лидеров в коллективе. Видишь ли сейчас какие-то изменения в коллективе на Евро, как все приехали?

– Конечно, есть изменения. Хорошо, что вернулись Ярмоленко и Степаненко в сборную, потому что на последнем сборе их не было.

Есть такое сочетание молодежи и опыта. Есть футболисты, которые играют в Европе, есть футболисты, у которых достаточно большой опыт в сборной Украины.

Достаточно большой выбор у тренера, поэтому, думаю, сейчас сборная очень укомплектована полностью – физически, эмоционально, тактически, все планы очень хорошие у нас сейчас”, – сказал Яремчук.