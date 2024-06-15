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Шаран и Лавриненко рассказали, почему на Евро вызвали Ваната, а не Сикана

Национальная сборная Украины

Бывшие тренеры сравнили форвардов Динамо и Шахтера

Шаран и Лавриненко рассказали, почему на Евро вызвали Ваната, а не Сикана

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Владимир Шаран и Сергей Лавриненко высказали свое мнение по поводу выбора тренерского штаба.

"Сикан однозначно хороший игрок, который еще и находится в хорошей форме. Но у нас форварды Роман Яремчук, Артем Довбик и самый лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат. Вот нападающий киевлян забил больше и выбор пал бы на него.

Хотя Сикан уступает Ванату разве что в скорости, и то только немного. Даниил еще лучше Ваната в игре головой. Думаю, что Станиславович с помощниками долго думали, кого брать на Евро”, – утверждает экс-наставник "Александрии".

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"Это точно был сложный выбор. И Ванат, и Сикан провели хороший сезон. Между ними нужно было выбирать, ведь Довбик и Яремчук – вне конкуренции. Думаю, что это было сложное решение, поскольку Сикан и Ванат похожи по игровым характеристикам.

Считаю, что выбор пал на Ваната, потому что он больше отличается от двух ведущих наших нападающих. Владислав может связать игру, отскочить между линиями и даже сыграть с глубины и флангов. Также он левоногий, а с ними всегда труднее играть”, – считает бывший тренер “Ингульца”.

Даниил дебютировал в сборной еще в 2021 году, но за это время появлялся только в восьми матчах.

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Владимир Шаран Сергей Лавриненко Даниил Сикан Владислав Ванат
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
15.06.2024 в 16:58
Ніхріна не згоден. Яремчук саме зараз сильніший за Ваната, чи Сікана? Досвіду міжнародного в нього більше, а в іншому такий самий посередній нападник
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Комментарии 1
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Карикатурист (Білозерське)
15.06.2024 в 16:58
Ніхріна не згоден. Яремчук саме зараз сильніший за Ваната, чи Сікана? Досвіду міжнародного в нього більше, а в іншому такий самий посередній нападник
Ответить
0
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