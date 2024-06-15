Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран и Лавриненко рассказали, почему на Евро вызвали Ваната, а не Сикана
Бывшие тренеры сравнили форвардов Динамо и Шахтера
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Владимир Шаран и Сергей Лавриненко высказали свое мнение по поводу выбора тренерского штаба.
"Сикан однозначно хороший игрок, который еще и находится в хорошей форме. Но у нас форварды Роман Яремчук, Артем Довбик и самый лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат. Вот нападающий киевлян забил больше и выбор пал бы на него.
Хотя Сикан уступает Ванату разве что в скорости, и то только немного. Даниил еще лучше Ваната в игре головой. Думаю, что Станиславович с помощниками долго думали, кого брать на Евро”, – утверждает экс-наставник "Александрии".
"Это точно был сложный выбор. И Ванат, и Сикан провели хороший сезон. Между ними нужно было выбирать, ведь Довбик и Яремчук – вне конкуренции. Думаю, что это было сложное решение, поскольку Сикан и Ванат похожи по игровым характеристикам.
Считаю, что выбор пал на Ваната, потому что он больше отличается от двух ведущих наших нападающих. Владислав может связать игру, отскочить между линиями и даже сыграть с глубины и флангов. Также он левоногий, а с ними всегда труднее играть”, – считает бывший тренер “Ингульца”.
Даниил дебютировал в сборной еще в 2021 году, но за это время появлялся только в восьми матчах.
Популярное сейчас
- Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Германия разбила Шотландию, ПСЖ купил россиянина, Хуммельс покинул Дортмунд. Главные новости за 14 июня
- Тренер Шотландии: Играли не на своем уровне и себя подвели. Нужно 4 очка в двух играх
- Зинченко - о травме Миколенко: Я был злой. Ты знаешь, что мы готовимся к Евро, а у вас завтра отпуск - зачем это делать?
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
Комментарии 1