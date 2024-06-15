Зинченко: Нам не нужна какая-то дополнительная мотивация, потому что мы живем в самое сложное время для нашей страны

Игрок сборной Украины Александр Зинченко в комментарии для УЕФА оценил собственную команду и поделился ожиданиями от Евро-2024.

"У нас сейчас очень хороший микс опытных игроков и молодежи, поэтому мы помогаем друг другу, подталкиваем друг друга. Надеюсь, это поможет нам всем на турнире. Из прошлого опыта я понимаю, что на этом уровне нет возможности допускать много ошибок, потому что здесь собраны лучшие команды и игроки в Европе, которые сразу за это накажут.

Нужно быть максимально сфокусированным и показывать свою лучшую игру. Есть момент - надо забивать. Иначе потом будешь кусать локти. Футбол на уровне сборных очень выровнялся, многие команды показывают хорошую игру. Да, можно выделить те команды, где собраны топовые игроки, которые стоят по 150-200 миллионов и делают разницу. Но все остальные команды борются за себя и свои страны, поэтому нам будет сложно с любым соперником в группе.

Нам не нужна какая-то дополнительная мотивация, потому что мы живем в самое сложное время для нашей страны. За нашими спинами очень много болельщиков, которые не только смотрят наши матчи по телевизору, на стадионе или еще где-то, но и рискуют своей жизнью, защищая нашу свободу. Благодаря им мы, собственно, играем в футбол. Поэтому каждый раз, когда мы надеваем футболку с гербом Украины, это для нас двойная, а то и тройная мотивация.

Многие ждут от нас хорошего результата. У нас хорошая сборная, но я не люблю делать громкие заявления. Нам все надо доказывать на поле. Давление есть всегда, а сейчас оно немного на высшем уровне. Но я надеюсь, что каждый из нас отдаст всего себя, и это будет видно каждому болельщику.

Повторюсь, у нас очень хорошая сборная, и есть все, чтобы развиваться и расти как индивидуально, так и командно. У нас очень хорошая атмосфера, одно удовольствие работать с этим тренерским штабом.

Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем достигать больших успехов. Наши люди этого заслуживают. Но для этого нужно тяжело работать, подготовиться как можно лучше, а дальше увидим, что из этого получится", - сказал Александр.