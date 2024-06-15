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Забарный: Иногда молодые люди приходят в сборную и могут бить баклуши на тренировке - для меня это неприятно
Вот так
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Илья Забарный раскритиковал некоторых молодых игроков, которые вызывались в расположение главной команды страны. Правда, без фамилий.
"Помню, когда я пришел, какой уровень, какая самоотдача у людей была. И сейчас, когда ты видишь - не все, но иногда люди приходят молодые в сборную и могут бить баклуши на тренировке - для меня это... Не буду говорить фамилии, но для меня это неприятно было.
Я понимаю все, но люди должны понимать, куда они приезжают, что это сборная, какие матчи у нас, и что ты выходишь не просто поиграть в футбол, а выходишь за свою страну, и давать только результат.
Я спокоен по поводу Евро, но я хочу, чтобы все футболисты, которые попадают в состав сборной, понимали, что это за турнир, и какой ценой мы туда вышли, какой ценой нам нужно там играть. Это не только о футболе, это гораздо больше. Люди должны выходить на поле и отдавать все абсолютно и делать это с холодной головой", - сказал Забарный.
В первом матче на Евро-2024 Украина сыграет против Румынии. Игра состоится в понедельник, 17-го июня.
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