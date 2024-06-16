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Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО

Национальная сборная Украины

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура группового раунда чемпионата Европы между сборными Румынии и Украины.

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Первый матч "сине-желтых" на ЕВРО, очень ответственные 90+ минут. Напомним, что также в нашем квартете выступают Бельгия и Словакия. Команда Реброва однозначно метит на выход из группы, а для этого нужно побеждать. Какую тактику выберет Сергей Станиславович? Удастся ли нашей команде забить быстрый гол? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 17 июня – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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