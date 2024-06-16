Миколенко: Мне уже лучше, уже могу дойти до столовой

Недавно Виталий Миколенко появился на поле в товарищеском матче против Молдовы, где в первом тайме был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Фланговый защитник сборной Украины прокомментировал свое восстановление после травмы.

"Как я себя чувствую? Уже лучше, спасибо. Могу дойти до столовой. Это сейчас самое главное для меня. Если без шуток, то уже начал работать в зале два раза в день. Надеюсь, что скоро вернусь на поле".

"Не припомню, чтобы была именно такая травма. Можно сказать, что обошлось - со связками проблем нет, только сильный ушиб. Нужно время на восстановление".

"Прогнозы на восстановление? Это как уже справится мой организм и моя стопа. Мы с врачом даем тренеру новую информацию каждый день. Каждый день все меняется, надеюсь скоро выйду на поле. Конечно, я полечу с командой в Мюнхен".

"Матч открытия Евро? Какие могут быть впечатления. Немцы, можно сказать, "переехали шотландцев", хотя я был за шотландцев из-за своего одноклубника Натана Паттерсона, который не играет на Евро из-за травмы. Перед игрой я сказал, что будет ничья, или победа шотландцев. Потом понял, что не разбираюсь в футболе, потому что они даже не сделали ни одного удара", - сказал Миколенко пресс-службе УАФ.

Напомним, что первый поединок на Евро-2024 Украина сыграет 17 июня в 16:00 по киевскому времени против сборной Румынии.