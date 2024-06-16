Вацко: За Ванатом сейчас следят скауты европейских клубов

Журналист Виктор Вацко поделился мнениями о том, какая мотивация у игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ваната.

"Насколько я знаю, Ребров выбирал третьего форварда для заявки на Евро между Сиканом и Ванатом. Против Италии и Мальты Владислав выходил на позиции вингера. Я удивлен, что Ребров использовал его там в товарищеских матчах.

За Ванатом сейчас следят скауты европейских клубов. Суть в том, что молодой нападающий, который стал лучшим бомбардиром в очень закрытом чемпионате, попал в свою сборную - он априори интересен скаутам. Мотивация Ваната проявить себя на Евро огромная", — сказал Вацко.