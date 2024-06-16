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Вацко: За Ванатом сейчас следят скауты европейских клубов
О мотивации Ваната
fcdynamo.com
Журналист Виктор Вацко поделился мнениями о том, какая мотивация у игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ваната.
"Насколько я знаю, Ребров выбирал третьего форварда для заявки на Евро между Сиканом и Ванатом. Против Италии и Мальты Владислав выходил на позиции вингера. Я удивлен, что Ребров использовал его там в товарищеских матчах.
За Ванатом сейчас следят скауты европейских клубов. Суть в том, что молодой нападающий, который стал лучшим бомбардиром в очень закрытом чемпионате, попал в свою сборную - он априори интересен скаутам. Мотивация Ваната проявить себя на Евро огромная", — сказал Вацко.
Напомним, в сезоне 2023/24 Ванат принял участие в 27 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
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