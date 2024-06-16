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Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Национальная сборная Украины

Румыния - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Очным поединком против сборной Румынии национальная команда Украины под руководством Сергея Реброва начинает свой путь на форуме в Германии. Этот матч пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

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В своей истории "трехцветные" и "сине-желтые" пересекались на футбольном поле 6 раз. Все эти игры были неофициальными и прошли в рамках контрольных спаррингов. Общая статистика именно на стороне румын - у них на одну победу больше. В этой же встрече букмекеры считают фаворитом именно украинскую команду.

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Матч первого тура группы E Евро-2024 Румыния - Украина состоится в понедельник, 17-го июня, в 16:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Общественного вещателя.

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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