Стало известно, сыграет ли Виталий Миколенко в первом матче Украины на Евро-2024

В эти минуты проходит пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем первого тура Евро-2024 с Румынией.

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Как сообщает с места событий журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева, тренер заявил, что Виталий Миколенко пропустит матч. Он не успел восстановиться.

На вопрос о состоянии Миколанко на пресс-конференции Ребров ответил: "Мы ежедневно объясняем: Виталий работает, повреждение не восстанавливается за один-два дня. Он точно не сыграет завтра. Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в наш состав"

Отметим, что игра Румыния - Украина запланирована на 17.06.2024 в 16:00.

Виталий Миколенко получил травму в последнем перед Евро-2024 спарринге Украины с Молдовой. После этого было много разговоров о состоянии футболиста от врачей, коллег Виталия и самого футболиста. Ожидалось, что шансы на своевременное восстановление есть, но оптимистичные ожидания не сбылись.