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ВИДЕО, как Миколенко тренируется отдельно от основной группы сборной Украины перед матчем с Румынией
Репортаж с места событий
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В эти минуты продолжается тренировка сборной Украины перед матчем первого тура группового раунда Евро-2024 с Румынией. Известно, что в этом матче не сыграет Виталий Миколенко. Об этом узнала корреспондентка UA-Футбол, побывав на пресс-конференции Сергея Реброва.
Алина Ерофеева также побывала на открытой тренировке сборной Украины и зафиксировала, как Виталий Миколенко тренируется отдельно от общей группы.
June 16, 2024
Надеемся, к матчу второго тура против сборной Словакии Виталий Миколенко будет в форме.
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