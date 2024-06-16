ВИДЕО, как Миколенко тренируется отдельно от основной группы сборной Украины перед матчем с Румынией

В эти минуты продолжается тренировка сборной Украины перед матчем первого тура группового раунда Евро-2024 с Румынией. Известно, что в этом матче не сыграет Виталий Миколенко. Об этом узнала корреспондентка UA-Футбол, побывав на пресс-конференции Сергея Реброва.

Алина Ерофеева также побывала на открытой тренировке сборной Украины и зафиксировала, как Виталий Миколенко тренируется отдельно от общей группы.

Надеемся, к матчу второго тура против сборной Словакии Виталий Миколенко будет в форме.