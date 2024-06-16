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ВИДЕО, как Миколенко тренируется отдельно от основной группы сборной Украины перед матчем с Румынией

Национальная сборная Украины
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Репортаж с места событий

ВИДЕО, как Миколенко тренируется отдельно от основной группы сборной Украины перед матчем с Румынией

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В эти минуты продолжается тренировка сборной Украины перед матчем первого тура группового раунда Евро-2024 с Румынией. Известно, что в этом матче не сыграет Виталий Миколенко. Об этом узнала корреспондентка UA-Футбол, побывав на пресс-конференции Сергея Реброва.

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Алина Ерофеева также побывала на открытой тренировке сборной Украины и зафиксировала, как Виталий Миколенко тренируется отдельно от общей группы.

Надеемся, к матчу второго тура против сборной Словакии Виталий Миколенко будет в форме.

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Источник:
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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