Забарный - о выступлении на Евро: Я чувствую ответственность за свои действия, но я не волнуюсь за свою игру

Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы журналистов относительно предстоящей игры с Румынией в 1-м туре Евро. Слова защитника из Германии передает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Это твое первое Евро, как и для многих. Как настраиваешься на игру?

- Это мое второе Евро, для меня честь представлять Украину, все знают, какие сейчас времена. Я чувствую ответственность за свои действия, но я не волнуюсь за свою игру.

- В начале вашей карьеры Луческу вас увидел, что вы думаете о нем и том времени?

- Луческу мой первый тренер, он привел меня к такому футболу. Хочу его поблагодарить, он дал мне основу карьеры и много советов, которые я оцениваю. Он мне во многом помог.

- Изучали ли вы какие-то индивидуальные качества румынских игроков?

- Да. Я считаю, что это хорошие игроки с опытом. Конечно, мы видели их индивидуальное мастерство, мы готовы играть против них.

- Этот турнир для вас много значит. Как думаете, эмоции сыграют роль, когда заиграет гимн Украины?

- Для нас это чрезвычайно важный момент, видеть украинские флаги на трибунах. Когда ты просматриваешь новости, что происходит в Украине, то очень трудно. Очень важно, что они придут и поддержат нас. Это важно не только для футбола, но и для всех. Ежедневно наша страна просыпается от тревог, гибнут гражданские люди, дети. Мы ежедневно должны побороть этот эмоциональный момент перед тем, как начать игру. Завтра на 100 процентов сделаем все для победы.

- Румыния имеет самую дешевую команду на Евро, у вас самый дорогой игрок Ла Лиги, лучший бомбардир. Что скажете по этому поводу?

- Да, конечно, у нас же много качественных игроков в команде. Это может сделать разницу на поле, но мы играем как одна команда, одно целое. У нас нет суперзвезд для нас, у нас хорошая команда. Мы собираемся вместе и играем как одно целое.

- Накануне первого матча, отличается ли что-то от прошлого Евро? Конечно, многое изменилось, как вы себя чувствуете?

- Я через многое прошел в своей жизни и карьере. Я считаю, то, что я сейчас здесь, это только заслуга наших воинов, которые защищают нашу страну. Это невероятные люди, которые своей смелостью преодолевают все. Я очень благодарю их, потому что это очень важно, на данный момент. Это большая разница между этим и прошлым Евро. Сейчас в нашей стране война. Это очень трудно, когда ты просыпаешься и волнуешься, были ли твои родные и друзья в безопасности. Конечно, это не может не давить на каждого из нас, но это придает нам большую мотивацию выходить на поле и делать все, что мы можем.