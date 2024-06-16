Сергей Ребров: Не знаю, почему все говорят, что Украина – один из фаворитов группы

В понедельник, 17-го июня, Украина стартует на Евро-2024 матчем против сборной Румынии. Перед матчем с прессой пообщался главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Вопрос, который волнует многих: какая ситуация с Миколенко?

- Мы об этом говорим каждый день. Виталий работает, это повреждение, которое за один день не пройдет. Мы надеемся, что он вернется как можно быстрее.

- Кто, по вашему мнению, является самым опасным игроком в сборной Румынии?

- Кто-то сказал, что Румыния не очень сильная команда, но они очень хорошо сыграли в квалификации! Станчу – очень хороший игрок, он мне очень нравится, но вся команда Румынии очень хорошая, успешная благодаря дисциплине и коллективным усилиям.

Это молодые, очень хорошие игроки, которые могут решать результат матча своими действиями на поле.

- Вопрос о значении Евро-2024 для Украины...

- Мы понимаем, где мы находимся. Это очень важно. Много людей и детей погибает. И когда мы начинаем играть, посвящаем нашу игру воинам и защитникам, которые защищают Украину. Мы всем напоминаем. Мы очень довольны поддержкой, которую получаем, она нам нужна. Мы будем сражаться за всю страну и свободу наших воинов.

- В течение нескольких лет Румыния предоставила приют украинским людям. Есть ли какие-то послания всем странам, которые помогают вам?

- Конечно, для людей в Украине очень важна поддержка всех стран, ведь война до сих пор продолжается у нас. Да, Румыния играет на Евро, Украина рада за всех, кто играет на Евро. Для нас очень важно получать поддержку любых стран. Видеть, как они болеют за нас. Но война продолжается, мы просим только нас поддержать.

Каждый день здесь – это опыт. Я вижу даже сейчас, что ребята больше понимают, чего мы от них хотим. Никто не знает, сколько нужно времени для идеальных наработок, но я считаю, что именно сейчас мы понимаем друг друга лучше.

- Как вы видите украинскую защиту, Миколенко слева и впереди Зинченко? Рассматриваете ли Александра как правого защитника?

- Я думаю, вы даже больше понимаете нашу команду, чем некоторые украинцы. Для каждого игрока важно, когда его привлекают в состав. Однако иногда бывают потери. Мы должны быть готовы к тому, что могут быть травмы.

- Добро пожаловать в Германию. Какую поддержку ожидаете от болельщиков на трибунах?

- Всегда приятно играть здесь, помню первый матч в Германии. Мы благодарны немецким болельщикам за поддержку Украины. Они поддерживают нас в борьбе с терроризмом и поддерживают нас на стадионе. Я уже говорил, что когда мы приезжаем в Германию, чувствуем себя как дома.

- Когда что-то плохое происходит в Украине, это добавляет стимула команде. Что скажете своим игрокам в этом контексте?

- К сожалению, мы играем с этой мотивацией два года. Я уверен, то, что происходит в нашей стране, предоставит нам еще больше мотивации. Я и наши игроки получаем много посланий от воинов, которые защищают страну.

- Может ли ничья будет положительным результатом для вашей команды?

- Вы увидите, как мы сыграем завтра, сейчас я не могу сказать. Надо думать не о будущем, не о месте, на которое мы метим в группе, а сосредоточиться на каждом отдельном матче, серьезно относиться ко всем соперникам. Не знаю, почему все говорят, что Украина – один из фаворитов группы, я думаю, что все команды в группе очень сильные, заслуживают быть здесь.

Румыния заслуживает быть здесь, потому что она выиграла свою квалификационную группу. Мы их очень уважаем, но мы должны сосредоточиться на себе, уважать соперников и подходить к каждому матчу отдельно. Посмотрим, что получится в итоге.

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Отметим, что начало матча Украины против Румынии – в 16:00.