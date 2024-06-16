Румыния - Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

17-го июня сборная Украины начинает свой путь на Евро-2024. В стартовом поединке континентального первенства подопечные Сергея Реброва в Мюнхене сыграют против национальной команды Румынии. Это будет седьмая встреча между этими коллективами. Сейчас сохраняется паритет – каждая сборная выигрывала по три раза.

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Перед этой встречей предлагаем вам вспомнить историю противостояний между украинцами и румынами, пройдя наш квиз.