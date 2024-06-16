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Вспомните стартовый состав сборной Украины в товарищеском матче против Румынии весной 2016-го года? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
17-го июня сборная Украины сыграет первый поединок на Евро-2016. Соперником наших соотечественников будет национальная команда Румынии. Последняя встреча между этими командами была чуть больше восьми лет назад – в конце мая 2016-го. Это был товарищеский поединок, который проходил в Италии. Тогда коллективы выдали голевую феерию, а украинцы одержали минимальную победу 4:3.
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Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том контрольном матче против Румынии, который состоялся весной 2016-го года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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