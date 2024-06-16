  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. А наши где? Болельщики Румынии мощно поддерживают свою сборную перед матчем с Украиной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А наши где? Болельщики Румынии мощно поддерживают свою сборную перед матчем с Украиной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Фаны сборной Румынии уже в Мюнхене

А наши где? Болельщики Румынии мощно поддерживают свою сборную перед матчем с Украиной

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра Украина и Румыния сыграют свой первый матч на Евро-2024. Атмосфера в Мюнхене, где встретятся команды, уже праздничная - не в последнюю очередь благодаря фанам сборной Румынии.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Эмоции румынских фанов зафиксировала корреспондент UA-Футбол.

Матч первого тура Евро-2024 между Румынией и Украиной состоится в понедельник 17 июня в 16:00.

По теме
yellow-arrow
Вспомните стартовый состав сборной Украины в товарищеском матче против Румынии весной 2016-го года? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Румыния - Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Сергей Ребров: Не знаю, почему все говорят, что Украина – один из фаворитов группы
Украина Румыния Национальная сборная Украины Национальная сборная Румынии Евро 2024 отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
16.06.2024 в 22:07
Щось з календарем у автора не лади: "відбудеться в понеділок 16 червня о 16:00."
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
vlotko (Броди)
16.06.2024 в 22:07
Щось з календарем у автора не лади: "відбудеться в понеділок 16 червня о 16:00."
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости