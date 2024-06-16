Национальная сборная Украины
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А наши где? Болельщики Румынии мощно поддерживают свою сборную перед матчем с Украиной
Фаны сборной Румынии уже в Мюнхене
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Завтра Украина и Румыния сыграют свой первый матч на Евро-2024. Атмосфера в Мюнхене, где встретятся команды, уже праздничная - не в последнюю очередь благодаря фанам сборной Румынии.
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Эмоции румынских фанов зафиксировала корреспондент UA-Футбол.
Матч первого тура Евро-2024 между Румынией и Украиной состоится в понедельник 17 июня в 16:00.
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vlotko (Броди)
16.06.2024 в 22:07
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