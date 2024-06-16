Болельщики Румынии мощно поддерживают свою сборную перед матчем с Украиной

Завтра Украина и Румыния сыграют свой первый матч на Евро-2024. Атмосфера в Мюнхене, где встретятся команды, уже праздничная - не в последнюю очередь благодаря фанам сборной Румынии.

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Эмоции румынских фанов зафиксировала корреспондент UA-Футбол.

Матч первого тура Евро-2024 между Румынией и Украиной состоится в понедельник 17 июня в 16:00.