Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной

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Сборная Украины готова к борьбе на ЕВРО, где на групповом этапе встретится с национальными командами Румынии, Словакии и Бельгии.

Болельщики и эксперты с нетерпением ждут старт матчей, рассчитывая на увлекательную игру и яркие эмоции. Сборная Украины точно настроена показать свой лучший футбол и порадовать фанатов – нашей команде однозначно есть, за кого биться.

Никакого сомнения, матчи обещают быть очень увлекательными, а ставки от букмекеров традиционно добавляют еще больше интриги и атмосферы. Давайте же рассмотрим более подробно предстоящие поединки и текущие коэффициенты на них.

Румыния – Украина, 17.06.2024, 16:00, "Альянц Арена" (Мюнхен)

Поединок против Румынии станет первой проверкой для команды Сергея Станиславовича Реброва. Румынская сборная умеет работать коллективно и отстаивать результат, особенно "трехцветные" любят сушить на ничью. В то же время букмекеры считают, что украинцы имеют большие шансы на победу.

И Румыния, и Украина забивали по крайней мере 2 гола в последних 3 очных встречах.

"Сине-желтые" и "трехцветные" встречались 6 раз. Три первых матча выиграли румыны, три последних – украинцы.

7 из последних 9 матчей Украины закончились менее чем с 9 угловыми.

Румыния забивала первой лишь в четырех из 16 предыдущих матчей на чемпионатах Европы.

GGBet: Победа Украины – 1.94, Ничья – 3.46, Победа Румынии – 4.41

Словакия – Украина, 21.06.2024, 16:00, "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)

Второй матч в группе против Словакии может быть решающим для украинцев в борьбе за выход в плей-офф. Словакия известна своей организованной обороной, но сборная Украины однозначно имеет потенциал для преодоления этой защиты. Довбик, Яремчук, Цыганков, Судаков – на их голы стоит заряжать. Букмекеры оценивают шансы Украины как несколько более высокие благодаря сильному составу и высокой мотивации. Однако важной будет психологическая устойчивость и дисциплина команды – даже сами футболисты сборной часто говорят, что стабильности их коллективу еще не хватает.

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Украина не проиграла в 3 из последних 4 матчей против Словакии (2 победы, 1 ничья).

GGBet: Победа Украины – 2.13, Ничья – 3.41, Победа Словакии – 3.75

Украина – Бельгия, 26.06.2024, 19:00, "MHPArena" (Штутгарт)

Матч против Бельгии обещает быть самым сложным для банды Реброва на групповом этапе. Бельгийцы являются фаворитами не только этого матча, но и одними из претендентов на финальные стадии. Букмекеры считают, что Украина является аутсайдером в этом противостоянии. Впрочем, стоит понимать, что наша сборная не раз демонстрировала способность бороться с сильными соперниками, часто оформляла камбэки, вырывала ничьи и даже победы – бой однозначно будет.

Бельгия не проигрывает в 15 поединках подряд.

Бельгия забивает первой в 7 из последних 9 матчей.

"Красные дьяволы" не играли вничью в 15 из последних 20 поединков.

GGBet: Победа Украины – 3.99, Ничья – 3.76, Победа Бельгии – 1.95

В целом букмекеры считают, что Украина имеет хорошие шансы на выход из группы, но в любом случае борьба будет нелегкой. Лидеры команды, такие как Артем Довбик, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, могут стать решающими фигурами в этих матчах. На голы представителей "Жироны" точно стоит поставить. А лидер "Шахтера", скорее, возьмет на себя ассисты.

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