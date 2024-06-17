Бельцы, Мидтьюлланн, Сеннерйюск: Артем Довбик прорывался наверх крайне неочевидными путями

Бельцы: Не каждый трансфер необходим

Это было лето 2015 года.

Артему Довбику едва стукнуло 18, как его подхватил "Днепр".

Конечно, не для старта - команда Мирона Маркевича была еще достаточно сильной для еврокубков. Другой вопрос - потенциал. Довбик тинейджером забил 7 голов во Второй лиге за "Черкасский Днепр", привлек внимание.

Чтобы не терять темпа, парень нуждался в аренде - и так оказался в бельцкой "Заре".

Странная траектория - захолустье, которое поискать надо, но на то были причины, и главная — некто Ренато Усатый.

Вы могли слышать в новостях — пророссийский политик в Молдове. Пошел на выборы в 2014-м, но не дошел — полиция в шести регионах страны накрыла ячейки с оружием, взрывчаткой, крупными суммами наличных; все указывало на подготовку к государственному перевороту, и Усатый немедленно сбежал в Россию.

В успешной стране на том он бы и закончился, но в Молдове власть шаталась слишком сильно, и через полгода Ренато триумфально вернулся — выиграл местные выборы, стал мэром Бельцов.

Построю стену с Румынией, денонсирую все договоры с ЕС, уничтожу коррупцию - он нес бред 24/7. Ну, и чтобы нравиться люмпену еще больше, Усатый вложился в футбол - и тогда-то в "Зарю" и пришел Довбик.

Не сам, конечно. Первыми из Украины пригласили тренера Игоря Рахаева и директора Святослава Сироту — тот долго работал с Селюком и знал рынок. Уже вскоре в Бельцах были Богдан Бойчук, Игорь Ощипко, Андрей Слинкин, Андрей Нестеров, Евгений Песоцкий, Андрей Яковлев, Александр Ермаченко — более чем серьезная диаспора.



Ренато Усатый и бельцкая "Заря". Фото: sheriff-sport.com Ренато Усатый и бельцкая "Заря". Фото: sheriff-sport.com

Все вместе они выиграли Кубок Молдовы-2016 — первый и до сих пор единственный трофей для "Зари".

Вот только Довбик при этом страдал — представьте, его зарегистрировали аж в марте! Три выхода на замену в чемпионате и один в Кубке — это все, что получил.

"Молодой парень, очень хотел играть в футбол. Он развивался с каждой тренировкой, с каждой неделей, месяцем все больше и больше. У него было желание, которое даже превышало его возможности", - вспоминает Рахаев.

"Крепкий был — почти, как сейчас. Ему тогда было трудно среди взрослых. Хоть это и Молдова, но взрослые все немного быстрее делают и жестче, скажем так. Он не очень уверенно чувствовал себя. Это и понятно, ведь он приехал из юношеской команды, а здесь - среди мужиков", - говорит Сирота.



Украинцы "Зари" с Кубком Молдовы. Фото - afm-football.com.ua Украинцы "Зари" с Кубком Молдовы. Фото - afm-football.com.ua

"Он был немного ленивый, но талантливый. Тренировался с нами недолго, полсезона, очень мало играл. Я не слышал о нем до гола Швеции и очень рад его успеху", - говорит экс-капитан "Зари" Александр Онике.

А со стороны знаете, как это выглядит? Они в Бельцах Артема не запомнили и теперь придумывают на ходу.

Оно и неудивительно — в сезоне-2015/16 через "Зарю" прошло 38 футболистов. Не команда, а конвейер — само собой, недолговечный. Уже летом 2016-го Усатый перестал платить, снизил зарплаты местным; легионеры сбежали. Цель "клуба" была достигнута - он стал мэром.

Тем временем Сирота, после Молдовы успевший поскандалить в Грузии, "Прикарпатье" и даже повоевать на Донбассе, рассуждает:

"Считаю, что для Артема это был хороший опыт — первый зарубежный клуб. Как говорили у нас в молодости: "Не сразу же и в США". Надо сначала ближнее зарубежье посмотреть".

Это действительно так? Конечно же нет.

"Мидтьюлланн": Самая страшная травма и неожиданный товарищ

Когда Артем вернулся из Молдовы в "Днепр", тот уже разваливался.

Что делать? Агенты искали теплое место в Европе, а он, тем временем, поддерживал форму в клубе, который точно знал, чем все кончится. "Долги отдают только слабаки" - вы же не забыли автора цитаты, пока он гостит у деда Лукьяна?

Между тем Довбик в сезоне-2016/17 забил 6 голов в УПЛ; далее — 12 голов за полгода во Второй лиге, а в январе 2018-го несмотря на разговоры о "Селтике" оказался в датском "Мидтьюлланне".

Определенно, в том была логика. Во-первых, "Волки" играли хорошо, боролись за чемпионство.

Во-вторых, в первой половине сезона-2017/18 за них забил 10 голов в 19 матчах очень похожий на Довбика гигант-левша Александр Серлот, после чего его за 16 млн приобрел "Кристал Пэлас".

"У них было много общего - сила, скорость, левая нога, огромный физический потенциал. Это то, что мы хотим видеть у новичков, когда их подписываем. Но Довбик — немного другая история. Он не знал языка и мог общаться только со своим земляком Святченко", - говорит тогдашний ассистент тренера в "Мидтьюлланне" Кристиан Бах Бак.

Кто этот Святченко? Сын харьковского художника, эмигрировавшего в 1990 году. Сделал карьеру центрбека, играл даже за сборную Дании, но и Украину не чурается. После российского вторжения организовал благотворительный аукцион для пострадавших, а недавно признавался, что на Евро будет болеть за обе страны — где родился и где вырос.

Из забавного — Довбик уверял, что общался в Дании на English, но Эрик "спалил контору".

"Артем не говорил ни слова на английском, поэтому я был ему как старший брат. Помогал с бытом, и у нас были очень хорошие отношения, я поддерживал его, как мог".

Весной 2018-го Святченко был лидером "Мидтьюлланна", который сенсационно выиграл чемпионат.

Тем временем Довбик лишь дважды вышел в старте, но при том забил, возможно, важнейший гол команды в сезоне — победный в ворота "Копенгагена" (3:2).

Сейчас сложно сказать, мог ли он от него оттолкнуться? Дальше-то был отпуск, а за ним — травма крестообразных связок уже во 2-м туре нового чемпионата. Катастрофический нефарт.

Transfermarkt показывает 231 день без футбола — грубо говоря, он вернулся уже в другую команду; без Дуэлунда, ушедшего в "Динамо", и с Онуачу, имевшим кучу предложений из больших лиг после 17 голов в сезоне. И что было делать?

"Артем заслуживает больше игрового времени. Он упорно работает на тренировках и хорошо восстановился после длительной травмы. Теперь все стороны с нетерпением ждут, когда он в "Сеннерйюску" наберет форму, играя регулярно", - говорил спортдир "Мидтьюлланна" Свенд Граверсен летом 2019-го.

Было ли это правдой? Нет, абсолютно нет.

"Сеннерьюск": Стало только хуже

В южную Ютландию Довбик ехал, имея за спиной 450 минут и 1 гол за полтора года в Суперлиге.

Язык не выучил, адаптацию не завершил и, ко всему, не до конца восстановился после травмы, что было критически важно, ведь его стиль в те годы был еще более физическим, чем сейчас.

"Наш тренер постоянно повторял, что я один из самых быстрых нападающих в Дании. На тестах в "Мидтьюлланне" мне сказали, что я побил рекорд какого-то африканца на дистанции в 30 метров".

Также в силовой футбол играл и "Сеннерйюск, и ко всему там был немолодой, сыгранный костяк, где центрфорварда играли "битые жизнью" Андерс Якобсен или Март Лидер.

Это сейчас Довбик и не заметил бы таких конкурентов, но после стольких месяцев без голов и на костылях — где найти уверенность? Тренер в него не поверил. Он бегал за резерв, забивал там. В главной же команде 18 раз вышел на замену и лишь раз — в основе, проведя при том 2 мяча. Типичные, качественные голы центрального нападающего.

Ко всему Артем еще трижды сыграл в Кубке Дании, который "Сеннерйюск" в том сезоне выиграл первый и последний раз в своей истории.

Это какая-то аномалия — как он притягивал трофеи в маленькие клубы.

Впрочем, медали — это одно, а играть-то хочется, поэтому по завершении сезона попросился Артем домой, в Украину.

"Когда я был моложе, я не очень знал, как общаться с одноклубниками, но сегодня понимаю, насколько это важно и как это может помочь. Я стал более открытым как личность и принимаю советы от других", - Довбик сделал из своей одиссеи правильные выводы, и в дальнейшем испанский подтянул всего за сезон.

Тем временем датчане, глядя на выступления украинца в "Жироне", и потирают руки, и протирают глаза.

Руки — потому что у "Мидтьюлланна" до сих пор остается доля от перепродажи украинца. Учитывая интерес "Атлетико", клуб надеется на 10-15 млн.

Ну, а глаза — поскольку между Довбиком-2020 и Довбиком-2024 лежит пропасть. Бах Бак, которого повысили до спортдира "Волков", лишь пожимает плечами:

"Когда смотришь на него сейчас и видишь его мастерство, то кажется - мы должны были дать ему 10 выходов в старте с самого начала. Но недостаточное тактическое понимание, незнание языка и культуры означали, что он не мог их получить. Хотя да, в ретроспективе, возможно, нам стоило рискнуть".

Сейчас в "Мидтьюлланне" они показывают на табло голы Серлота и Довбика, очень ими гордятся.

Недавно на датском TV2 Sport целая программа была посвящена украинцу, где экс-футболист Петер Граулунд долго расхваливал Артема и подытожил:

"Остается лишь склонить головы и признать, что украинец, который у нас выглядел безнадежно, сейчас забивает в Испании легко, будто развлекается".

Камень ли это в огород местных тренеров? Еще бы, и то весьма немалых размеров.