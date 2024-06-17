Мирон Маркевич: Статус фаворита матча с румынами должен придать сборной Украины уверенности

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У одного из опытных наших специалистов, нынешнего главного тренера львовских "Карпат" Мирона Маркевича, был опыт работы не только на клубном уровне. Многие помнят, как в 2010 году, успешно работая в харьковском "Металлисте", он был назначен на должность рулевого сборной Украины. Сочетая работу в клубе и национальной команде, Маркевич не разочаровывал болельщиков. Если взять его показатели в сборной, то он до сих пор считается самым продуктивным из ее тренеров. Под его руководством сине-желтые провели 4 матча, в которых трижды победили и один раз сыграли вничью. Всезнающие футбольные статистики подсчитали, что эффективность Маркевича во главе главной команды равнялась 75 процентам.

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В преддверии старта сборной Украины в чемпионате Европы-2024 Мирон Маркевич дал эксклюзивное интервью корреспонденту UA-Футбол, в котором оценил положение дел в нашей национальной команде и поделился мнениями о первом поединке с румынами.

- Многие специалисты называют нынешнюю сборную Украины самой сильной, учитывая большое количество футболистов, играющих в ведущих европейских клубах. Хотелось бы знать, разделяете ли вы это мнение? – интересуюсь у Мирона Богдановича.

– Разделяю. У нашей сборной хорошая перспектива, ведь в ней очень много молодежи.

- Что можно сказать о готовности сборной Украины на основании сыгранных в июне трех товарищеских матчей с Германией, Польшей и Молдовой?

– С немцами наша сборная использовала иную, чем обычно тактическую схему, действуя от обороны. А что касается матча с Польшей, то в нем играл второй состав. Думаю, что в последней из этих игр, со сборной Молдовы, играл тот состав, который выйдет в понедельничном матче с Румынией. В поединке в Кишиневе украинская команда выглядела довольно неплохо, а главное убедительно. Я понимаю, что в матче с румынами будет не так просто, но это неудивительно – соперник не из слабых. На мой взгляд, первые две встречи на чемпионате Европы наша сборная будет играть таким же составом, как и с Молдовой. А вот в последней игре группового турнира с Бельгией можно сыграть так же, как с Германией. Лично я с оптимизмом смотрю на выступление сборной Украины.

- Насколько действенной, на ваш взгляд, была тактическая схема, использованная в уже упомянутом матче с немцами, где им противостояли пять игроков обороны сборной Украины – три центральных и два на краях?

– Так играют команды, когда приходится противостоять сильным соперникам. С немцами в открытый футбол сильно не поиграешь, поэтому тренерскому штабу нашей команды и приходилось это учитывать. Сборная Бельгии – команда примерно такого же уровня, так что в товарищеской игре с Германией, я думаю, и моделировалась эта схема. А вот с румынами и словаками, конечно, нужно играть с позиции силы – атаковать, прессинговать. Именно так.

– Сегодня в команде Сергея Реброва полный порядок с набором исполнителей на пост номер один. Как вы думаете, чем будет руководствоваться тренерский штаб в выборе вратаря на тот или иной матч?

- Считаю, что нужно выбрать кого-то одного – его и ставить. Тренеры сборной Украины каждый день во время тренировок хорошо видят, кто в какой форме. И Трубин, и Лунин – действительно два хороших вратаря, да и третий, Бущан, тоже таков. А вот кого в конце концов выберут – не знаю… Единственное, что не по вине Бущана были забиты три мяча в наши ворота, то наверняка его все же не поставят. Думаю, что тренерский штаб будет делать выбор между Трубиным и Луниным.

- Согласны ли с мнением, что самым проблемным звеном украинской команды является оборона?

– Можно и так сказать. Немного есть в обороне проблемы, особенно при "стандартах" от соперника. Так что на это нужно обратить серьезное внимание. Впрочем, не могу сказать, что защита у нашей сборной плохая. Но все-таки будем надеяться, что на Евро-2024 мы хорошо сыграем в обороне. В отличие от этого звена середина поля у нас хорошая, и атака тоже. Да и вратари, о которых мы уже говорили выше, тоже хороши.

– Кто, на ваш взгляд, мог бы заменить Виталия Миколенко на левом фланге обороны в случае необходимости?

– Я думаю, что Зинченко. Дело в том, что Александр играл на этой позиции. Кого-нибудь другого я на этом месте не вижу. Впрочем, это уже дело тренерского штаба сборной. Каждый из его представителей хорошо знает и видит возможности того или иного футболиста, кто и какую готовность имеет.

- Многие считают, что Сергей Ребров не станет рисковать в официальных матчах такого уровня и в опорной зоне полузащиты доверит место в "старте" Тарасу Степаненко, имеющему огромный опыт международных матчей.

– Я тоже так думаю. Начинать должен Степаненко. Опыт есть опыт, здесь никуда не денешься.

- Не мало ли у сборной Украины форвардов, чтобы варьировать только двумя игроками этого амплуа – Романом Яремчуком и Артемом Довбиком?

- В первую очередь возникает вопрос: а где же их возьмешь? Хотя в заявке на турнир есть еще и прогрессирующий Ванат.

- Но ведь на сегодняшний день такого опыта, как у его обоих коллег по амплуа, у него пока нет…

– Да, согласен. Думаю, что Сергей Ребров будет выбирать кого-то из двух – Довбика или Яремчука. Сборная играет в одного форварда. Так что хорошо, что их хотя бы три. И три хороших. Больше я не вижу, кого можно было бы пригласить.

- Сейчас немало разговоров ведется вокруг возможных смен клубов Андрея Лунина, Артема Довбика и Александра Зинченко. Не будут ли отвлекать этих футболистов клубные дела от концентрации на делах сборной?

– Не думаю, что до этого дойдет. Во всяком случае, не хотелось бы. Все трое – профессионалы, и хорошо осознают, что это за соревнование – чемпионат Европы. Оно очень важно для Украины. Сборной нужно во что бы то ни стало выступить на хорошем уровне. Это необходимо и всем нашим болельщикам, и ребятам, защищающим страну на передовой. Вот на чем стоит максимально сконцентрироваться нашим футболистам. Континентальное первенство сейчас является тем важнейшим, что есть в их жизни. Что же касается клубной карьеры, то, конечно, они себе найдут новые команды. Возможно, для каждого из них смена клуба будет к лучшему. Так что никакого негативного отражения на готовности Лунина, Довбика и Зинченко в этой связи не может быть. Напротив: во время Евро-2024 у них есть прекрасная возможность еще больше себя проявить, чтобы их увидели какие-то серьезные клубы. Взять хотя бы Зинченко: насколько известно, он уходит из лондонского "Арсенала". Я думаю, что в той же Англии есть куча клубов, которые могут его пригласить в свои ряды. Я уже не говорю о Довбике, который явно пойдет на повышение. Главное только, чтобы он правильно выбрал клуб.

– Как думаете, мадридский "Атлетико" ему подошел бы?

– Считаю, что да. На мой взгляд, из Испании Довбику ехать не надо. У него там "идет" – так зачем что-то менять?

- Как вы думаете, какие факторы должны мотивировать футболистов сборной Украины на победы в чемпионате Европы?

- Об одном из них – необходимости сыграть для нашего народа и воинов ВСУ я уже сказал, и он главный. Об остальных думать не надо, только об этом. Судите сами: если на открытую тренировку нашей сборной приходит до десяти тысяч украинцев, то дальше ни о чем не нужно даже говорить.

– В стартовом матче Евро-2024 нашей национальной команде будет противостоять сборная Румынии. Насколько проблемным может стать для сборной Украины этот соперник?

- Честно говоря, я скрупулезно не следил за сборной Румынии, поэтому не берусь судить. В отборочном цикле чемпионата Европы румыны выступили достаточно уверенно, заняв первое место в группе и не получив ни одного поражения. В составе первого соперника украинской сборной есть игроки, которые заслуживают внимания. Многие из них играют в клубах Италии, Испании, Турции, есть один и из чемпионата Англии – а это о многом свидетельствует. Впрочем, это не должно нас интересовать – нужно выходить и играть в свой футбол. Одно я знаю точно: наша команда сильнее румын.

– В паре Украина – Румыния фаворитом считается наша сборная. Не расхолодит ли этот фактор украинских футболистов?

– Не думаю, что расхолодит. Во всяком случае, не должен. Наши футболисты прекрасно понимают, что нужно выходить на поле и отрабатывать от начала до конца. Статус фаворита должен наоборот – придать им уверенности.

- Способна ли нынешняя сборная Украины обрадовать наших болельщиков так, как это уже было однажды на футбольных полях Германии – во время чемпионата мира 2006 года, по итогам которого она вошла в восьмерку сильнейших на планете?

– Я думаю, что да. Это нам по силам. Ничего невозможного нет. А может, наша сборная выступит еще лучше, чем тогда.

- Рискнете спрогнозировать результат игры нашей сборной с румынами?

– Украина выигрывает с разницей в один мяч.