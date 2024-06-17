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Все в строю, кроме Миколенко. Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией
Одна потеря
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Пресс-служба украинской ассоциации футбола объявила заявку сборной Украины на свой первый матч группового раунда чемпионата Европы-2024 против национальной команды Румынии.
В список попали все 26 футболистов. Из-за травмы не примет участия в поединке
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.
Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко.
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков.
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат.
Напомним, матч Румыния - Украина состоится сегодня, 17 июня, в Мюнхене на "Арене Мюнхен". Начало - в 16:00 по киевскому времени.
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