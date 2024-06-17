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Национальная сборная Украины

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Все в строю, кроме Миколенко. Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Одна потеря

Все в строю, кроме Миколенко. Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Пресс-служба украинской ассоциации футбола объявила заявку сборной Украины на свой первый матч группового раунда чемпионата Европы-2024 против национальной команды Румынии.

В список попали все 26 футболистов. Из-за травмы не примет участия в поединке травмированный защитник Виталий Миколенко.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат.

Напомним, матч Румыния - Украина состоится сегодня, 17 июня, в Мюнхене на "Арене Мюнхен". Начало - в 16:00 по киевскому времени.

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Украина Румыния Виталий Миколенко Евро 2024
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
17.06.2024 в 11:13
І що буде? Виграють, програють чи нічия?
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Комментарии 2
Caballero (DC)
17.06.2024 в 11:13
І що буде? Виграють, програють чи нічия?
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0
0
alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 10:28
ЗИНА -СИДОР лишние нулевые
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