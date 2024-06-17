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Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Румыния - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Четвертый чемпионат Европы в истории для нас, и четвертый подряд. В понедельник в Мюнхене сборная Украины под руководством Сергея Реброва стартует на Евро-2024. Первым соперником по группе E для "сине-желтых" будет национальная команда Румынии Эдуарда Йорданеску, которая отобралась на форум в Германии напрямую.
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Первый тур группы E, Евро-2024
Понедельник, 17-е июня
Мюнхен, "Альянц Арена"
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Румыния 16:00 Украина
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO, Megogo Футбол 1, Суспільне
Если у вас не будет возможности смотреть видеотрансляцию матча, за ходом встречи вы сможете следить в текстовой трансляции UA-Футбол.
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