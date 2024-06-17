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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Национальная сборная Украины

Румыния - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Четвертый чемпионат Европы в истории для нас, и четвертый подряд. В понедельник в Мюнхене сборная Украины под руководством Сергея Реброва стартует на Евро-2024. Первым соперником по группе E для "сине-желтых" будет национальная команда Румынии Эдуарда Йорданеску, которая отобралась на форум в Германии напрямую.

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Первый тур группы E, Евро-2024

Понедельник, 17-е июня

Мюнхен, "Альянц Арена"

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Румыния 16:00 Украина

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO, Megogo Футбол 1, Суспільне

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 10:26
когда вы уже нажрётесь --идёт война
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 10:26
когда вы уже нажрётесь --идёт война
Ответить
0
0

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