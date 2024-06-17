Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Четвертый чемпионат Европы в истории для нас, и четвертый подряд. В понедельник в Мюнхене сборная Украины под руководством Сергея Реброва стартует на Евро-2024. Первым соперником по группе E для "сине-желтых" будет национальная команда Румынии Эдуарда Йорданеску, которая отобралась на форум в Германии напрямую.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Первый тур группы E, Евро-2024

Понедельник, 17-е июня

Мюнхен, "Альянц Арена"

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO, Megogo Футбол 1, Суспільне

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Румунія - Україна Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности смотреть видеотрансляцию матча, за ходом встречи вы сможете следить в текстовой трансляции UA-Футбол.