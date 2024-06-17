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УЕФА запретил проносить российские флаги на стартовый матч Украины на Евро-2024
На сей раз должно обойтись без курьёзов
Фото из свободных источников
На поединок между сборными Украины и Румынии будет запрещено пронесение российских флагов на стадион. Об этом сообщает в Telegram журналист и комментатор Роман Бебех.
Представителям украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что цвета страны-террориста приведут к провокациям и дракам во время события.
Напомним, что российский флаг уже был замечен на трибунах на стартовой игре турнира Германия - Шотландия, а также во время вчерашнего матча Англия - Сербия.
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