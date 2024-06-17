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Национальная сборная Украины

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УЕФА запретил проносить российские флаги на стартовый матч Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины

На сей раз должно обойтись без курьёзов

УЕФА запретил проносить российские флаги на стартовый матч Украины на Евро-2024

Фото из свободных источников

Новина українською

На поединок между сборными Украины и Румынии будет запрещено пронесение российских флагов на стадион. Об этом сообщает в Telegram журналист и комментатор Роман Бебех.

Представителям украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что цвета страны-террориста приведут к провокациям и дракам во время события.

Напомним, что российский флаг уже был замечен на трибунах на стартовой игре турнира Германия - Шотландия, а также во время вчерашнего матча Англия - Сербия.

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Украина Румыния Евро 2024
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Источник:
БОМБАРДИР
Опубликовал: Александр Бураков
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