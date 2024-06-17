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Судаков: Для нас нет разницы против кого мы играем. На каждый матч настраиваемся как на последний
Хавбек поделился ожиданиями перед началом турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Георгий Судаков дал комментарий накануне стартового матча "желто-синих" на чемпионате Европы-2024 против Румынии.
"Хорошая сборная (Румынии - прим.). Вышла из довольно сложной группы. Я считаю, что будет очень интересная игра. Плюс-минус, мне кажется, в нашей группе все сборные равны. Может, только немного Бельгия является фаворитом.
Но для нас нет разницы против кого мы играем. На каждый матч настраиваемся как на последний, и понимаем, что в каждой игре нам надо брать три очка и двигаться шаг за шагом", - цитирует Судакова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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