Судаков: Для нас нет разницы против кого мы играем. На каждый матч настраиваемся как на последний

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Георгий Судаков дал комментарий накануне стартового матча "желто-синих" на чемпионате Европы-2024 против Румынии.

"Хорошая сборная (Румынии - прим.). Вышла из довольно сложной группы. Я считаю, что будет очень интересная игра. Плюс-минус, мне кажется, в нашей группе все сборные равны. Может, только немного Бельгия является фаворитом.

Но для нас нет разницы против кого мы играем. На каждый матч настраиваемся как на последний, и понимаем, что в каждой игре нам надо брать три очка и двигаться шаг за шагом", - цитирует Судакова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.