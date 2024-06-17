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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Судаков: Для нас нет разницы против кого мы играем. На каждый матч настраиваемся как на последний

Национальная сборная Украины

Хавбек поделился ожиданиями перед началом турнира

Судаков: Для нас нет разницы против кого мы играем. На каждый матч настраиваемся как на последний

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Георгий Судаков дал комментарий накануне стартового матча "желто-синих" на чемпионате Европы-2024 против Румынии.

"Хорошая сборная (Румынии - прим.). Вышла из довольно сложной группы. Я считаю, что будет очень интересная игра. Плюс-минус, мне кажется, в нашей группе все сборные равны. Может, только немного Бельгия является фаворитом.

Но для нас нет разницы против кого мы играем. На каждый матч настраиваемся как на последний, и понимаем, что в каждой игре нам надо брать три очка и двигаться шаг за шагом", - цитирует Судакова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Украина Румыния Евро 2024 Георгий Судаков
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 10:24
как начнёте так и пойдёт дальше --главное чтобы Зина -Сидор не играли это 9 против 11
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 10:24
как начнёте так и пойдёт дальше --главное чтобы Зина -Сидор не играли это 9 против 11
Ответить
0
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