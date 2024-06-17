Национальная сборная Украины
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Кто желтый, а кто синий? Известно, в какой форме сборная Украины выйдет на игру с Румынией
Наши сыграют в гостевом комплекте
uaf.ua
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала фото формы, в которых на стартовый матч группы E на Евро-2024 появятся сборные Украины и Румынии.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы, Румыния сыграет в желтом.
Напомним, свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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