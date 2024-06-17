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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Кто желтый, а кто синий? Известно, в какой форме сборная Украины выйдет на игру с Румынией

Национальная сборная Украины

Наши сыграют в гостевом комплекте

Кто желтый, а кто синий? Известно, в какой форме сборная Украины выйдет на игру с Румынией

uaf.ua

Новина українською

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала фото формы, в которых на стартовый матч группы E на Евро-2024 появятся сборные Украины и Румынии.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы, Румыния сыграет в желтом.

Напомним, свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Украина Румыния Евро 2024 форма
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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