Накануне матча Румыния - Украина. "Гостеприимный" Мюнхен, румынские фанаты заполонили немецкие улицы. Путешествие на Евро-2024 с UA-Football

Для авторки этих строк это первый выезд на матч национальной сборной. Поскольку воздушное пространство закрыто по известным всем нам причинам, то маршрут приходилось прокладывать следующим образом: Киев-Львов-Грушев-Будомеж (пограничный пункт)-Дрезден-Мюнхен. В общем путешествие длилось 36 часов, 6 из которых - на границе. И это, пожалуй, на данный момент можно назвать одним из самых оптимальных вариантов. Мюнхен встретил нас дождем, а это, если верить приметам, обещает удачу. Надеюсь, что он принесет успех нашей сборной и положительные эмоции Украине.

Отель, в котором мы заселились, находится в 25-ти километрах от стадиона. Приятно поразило, как немцы обустроили в футбольном стиле ресепшен. Среди прочего, есть два телевизора, на которых показывают футбол.

На следующий день мы побывали в отеле, в котором разместилась наша национальная команда и впоследствии отправились на стадион получить аккредитацию на медиамероприятия. Там нас ждала пресс-конференция главного тренера сине-желтых Сергея Реброва и защитника Ильи Забарного. В общем общение с журналистами продолжалось около двух часов. Основной месседж - война в Украине продолжается, гибнут дети, люди. Сергей Станиславович напомнил, что футболисты играют для военных, которые защищают наши города. Кроме того, он поблагодарил Европу за помощь и добавил, что нам все равно нужна поддержка. После этого мы отправились на тренировку, которая была открыта для СМИ в течение 15 минут. Виталий Миколенко занимался отдельно от партнеров по команде, остальные игроки тренировались в общей группе. Настроение в лагере сборной боевое, все осознают, что от них ждут только содержательную игру и положительный результат.

После медиамероприятий мы имели возможность прогуляться по городу. Общественный транспорт, кстати, для журналистов бесплатный. И это большой плюс, dankeschön, как говорится. А вот за еду в пресс-конференц-зале уже надо платить. Вот, например, 1,90 евро стоит эспрессо, за 3 евро можно приобрести кофе-крема и чай разных сортов. Сладкие напитки предлагают за 4,70 евро, немного дешевле будет сок. Воду в бутылках можно было взять бесплатно. И на этом спасибо. После этого мы покинули "Альянц-Арену" и отправились смотреть город.

Сердцем Мюнхена считают Мариенплац. На площади расположены две ратуши - Новая и Старая. Отсюда ведут все дороги на множество магазинов, немецких пивных и небольших кафешек. Также в этом районе находится исторический рынок Виктуалиенмаркт и много других достопримечательностей. Площадь Мариенплац сама по себе очень красивая. Именно здесь происходят самые важные события культурной жизни города. Вечером воскресенья болельщики заполонили все пивные на площади Мюнхена. Атмосфера праздничная. Сотни фанатов сборной Румынии скандировали кричалки, некоторые даже залезали на стол. Ну и конечно пили пиво. Было замечено еще пару наших болельщиков, которые вместе с румынскими спели знаменитую песню "путин - х*йло". Нам удалось также пообщаться с украинскими фанами. Все они настроены на победу сборной Украины и верят, что групповой этап мы преодолеем. Спросили и о прогнозе на матч с Румынией - 2:1 победа команды Сергея Реброва. В то же время хочу добавить, что большинство украинцев сейчас защищают нашу страну, а кто-то уже, к сожалению, уже не побывает на трибунах... Но мы не забываем и помним какой ценой достается свобода. Ценной жизней лучших...

В городе еще остались шотландцы, чья команда разгромно проиграла в поединке-открытии немцам - 1:5. Отличить их было не трудно, почти все они были в национальной одежде - в килте. Недалеко от эпицентра событий можно было увидеть как на волынке играет шотландец. Звучание музыкального инструмента впечатляет. В общем веселье продолжалось спокойно - не было ни драк, ни столкновений с полицией.

Следующее место на нашем пути - Хофгартен. Это ренессансный парк, который основан в итальянском стиле в начале 17-го века. Яркие фонтаны, зеленые газоны, цветочные клумбы и аккуратные аллеи привлекают к себе внимание. В центре парка располагается Храм Дианы. Летом здесь проводятся выступления: танцуют аргентинское танго, сальсу, играют уличные музыканты.

Ну и конечно мы не обошли гастрономическое место классической немецкой кухни. Ажиотаж бешеный, все места в заведениях заняты, официанты не успевают подносить пиво. И нам уже пришлось выбирать из того что есть, а именно Spatenhaus at the opera. Из приятного - красивый вид на площадь Макса Йозефа. Здесь же находится Баварская государственная опера. Пиво оказалось вкусное, да и это даже не удивляет. Но на этом положительные впечатления закончились. Отношение официанта нас возмутило. Мы не хотели заказывать еду, потому что цены действительно... кусаются. Да и мне кажется, что немцы целенаправленно их повысили, ожидая большого количества болельщиков. Так вот, мы объяснили, что кроме пива ничего больше не будем, но вроде существуют правила, что нужно заказать еще что-то. Мы думаем, ну хорошо, посмотрим что является оптимальным. Видим крендель, думаем: "О, это же как раз закуска к пиву". Но и здесь мы услышали отказ, при том, что пиво уже принесли. Со временем, он смирился с этим и принес чек. Мы выбрали оплату терминалом, но и тут не обошлось без скандала.

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По просьбе то, чтобы проверить указанную сумму, он начал размахивать руками, злиться. Как следствие, испортил настроение себе и нам. На прощание мы оставили ему записку "Спасибо за гостеприимство. Украинские журналисты не забудут вас".

В городе футбол сейчас транслируют везде. Даже прогуливаясь по городу, можно заметить как на летней террасе установлены телевизоры. На тот момент все следили за событиями поединка Сербия - Англия, который впоследствии завершился минимальной победой английской командой 1:0. Также очень приятно замечать украинский флаг. Германия поддерживает Украину, предоставляя гуманитарную и военную помощь. Также страна приютила многих беженцев. И все же Мюнхен замечательный. Несмотря на то, что остался неприятный осадок в заведении.

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