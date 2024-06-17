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Украинские защитники, потерявшие зрение на войне, пожелали победы футболистам в первом матче на Евро
Очень трогательное видео
Генштаб ЗСУ
Волонтерский хаб ПОРТ UA опубликовал видео, на котором украинские военные, потерявшие зрение в результате ранений в войне с Россией, пожелали сил и побед футболистам национальной команды в стартовом поединке на чемпионате Европы-2024 против Румынии.
Напомним, матч Украина - Румыния состоится сегодня, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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