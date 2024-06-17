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Вадим Евтушенко: Румынские футболисты всегда отличались неуступчивостью
Первая игра в группе является определяющей
Фото - УАФ / Автор - невідомий
Бывший нападающий киевского "Динамо", днепропетровского "Днепра" и сборной СССР Вадим Евтушенко поделился мнением о стартовых днях Евро-2024 и вспомнил об особенностях румынских футболистов из своего футбольного прошлого.
- Пожалуй, согласитесь с тем, что первые матчи чемпионата Европы отличаются результативностью и интересной борьбой?
– Да, действительно, в первые дни турнира все мы видим хороший футбол. Уровень игры очень высок. Почти все команды хорошо подготовлены и показывают достаточно содержательную игру. В поединке с Италией албанцам было тяжело, однако в самой концовке они могли сравнять счет. А вот словенцам во встрече с Данией это удалось, в чем помогла их настойчивость во втором тайме. Что же касается других сыгранных матчей, которые завершились с большим счетом, то еще увидим, как уступившие команды проявят себя в дальнейшем.
- Сегодня внимание всех украинцев будет приковано к Мюнхену, где наша национальная сборная сыграет с Румынией. Какие ваши ожидания от этого поединка?
– Прежде всего, для сборной Украины в этой встрече очень важен результат. Так было всегда на подобных соревнования: первая игра – определяющая. Ведь команде, одерживающей победу в стартовом матче, значительно легче реализовывать план выхода из группы. Во-первых, я надеюсь на положительный результат в виде трех очков. А во-вторых, хотелось бы, чтобы наша команда демонстрировала хорошую и содержательную игру. Убежден, что она способна на это. Увидим, какую тактику на поединок с румынами выберут наши тренеры и как команда будет выполнять эту программу.
– Как бы вы охарактеризовали качества румынских футболистов?
- Для меня сборная Румынии в какой-то степени является темной лошадкой, ведь в последние годы я не следил за ее выступлениями. Но по своему опыту могу сказать, что это не очень удобный соперник. В то время, когда я был игроком, румынам был присущ провокационный стиль поведения на футбольном поле. Они могут симулировать, падая наземь, корчиться якобы от боли и тому подобное. Но вместе с тем румынские футболисты всегда отличались неуступчивостью, умением сражаться. На поле они стараются проявить характер, поэтому против таких команд играть тяжело. Так что ожидаю от нашей сборной как игровой, так и общей дисциплины в этом матче, что поможет преодолеть непростого соперника.
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