Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа...

Трудно что-то анализировать, будем честными... Начали "сине-желтые" свое четвертое Евро достаточно спокойно. В первые минуты по-настоящему опасными моментами украинцы не могли похвастаться, хоть и часто доходили до штрафной зоны румын. В свою очередь когда мяч отходил к ногам футболистов Румынии подопечные Сергея Реброва методично опускались и нивелировали угрозу. А когда же доходило до ударов, на месте был Лунин.

Это хладнокровие от наших игроков в первые минуты очень импонировало. Да и в целом, общей инициативой владели именно мы. Вполне ожидаемо, что подопечные Эдварда Йорданеску не предлагали ничего экстраординарного в игровом плане, а при этом действовали против украинцев грязновато и грубо. Впрочем, наши футболисты не поддавались эмоциями и продолжали монолитно строить позиционные атаки.

Преимущество сборной Украины было очевидным. Ближе к экватору первого тайма мы пытались еще больше повысить свое давление, однако не хватало точности в завершающей стадии.

Казалось, что все так и будет продолжаться: румыны будут терпеть и ожидать своего шанса на контрвыпад, а мы - в конце концов наработаем на забитый мяч. Так и произошло, почти. "Трехцветные" ждали и дождались. Только момент не они создали, а мы подарили. Матвиенко, откровенно, замешкался в своей штрафной, Лунин неудачно под давлением выбил, а капитан национальной команды Румынии Станчу в одно касание снял паутину с "девятки" наших ворот...

После этого игра открылась и общий темп еще ощутимо вырос. Моменты с определенной периодичностью возникали с обеих сторон. Что касается украинской команды, то опять же, доводить мяч до последней трети румын нам, как и раньше, удавалось, но в последней фазе атак было слишком много сумбура.

Под занавес первых 45 минут Румыния вообще могла удваивать счет. Сначала нам повезло с рикошетом после удара Мана, а в следующем эпизоде от "сухого листа" в исполнении того же Станчу Украину спасла перекладина - Лунин в этом эпизоде не контролировал ситуацию. Перерыв прежде всего был призван на то, чтобы успокоиться и унять эмоции.

Не успели особо вкатиться в игру, как снова пропустили. Дважды. Нокаут и катастрофа. Резван Марин был первым на подборе и вколотил мяч в нижний угол Лунина. Андрей дотянулся, но парировать не сумел. У "трехцветных" сегодня залетало все. А дальше случился уже самый настоящий провал в штрафной площадке после розыгрыша углового. Ман накрутил украинских защитников как стоячих и прострелил на пустые Дрегушу - 3:0. Провальный матч от голкипера мадридского "Реала". Квинтэссенция нашей бездарной игры при угловых. Это было против поляков дважды, и это мы увидели и на самом Евро.

Вот почему, товарищеские игры вообще не являются показателем. Максимально блеклые румыны в контрольных матчах на "Альянц Арена" действовали агрессивно, динамично и буквально вгрызались в газон. А мы такое ощущение дальше продолжали находиться в подготовительных спаррингах... Раньше отсутствие определенных тренерских идей можно было списать на наличие результата, то здесь Сергею Станиславовичу безальтернативно нужно было вступать в игру.

Если в начале мы выглядели достаточно спокойно, то во втором тайме пошла абсолютная нервозность. "Сине-желтые" полностью свалились на примитивные подачи и навесы. Не помогла даже тройная замена от Реброва, взбудоражить какой-то креатив никак не удавалось. Самым активным в составе сборной Украины был Судаков. Игра не клеилась от слова совсем, но наверное Георгий был единственным, кто хотя бы бился и как-то пытался обострять. Именно хавбек "Шахтера" нанес первый удар в створ ворот от нашей сборной. Произошло это аж на 77-й минуте (!) - этот факт очень исчерпывающе описывает все то, что происходило в Мюнхене.

Хотя стоит ли вообще о ком-то вспоминать при такой игре? Вопрос риторический. В общем, это был ужас. На это было больно смотреть. Далеко не всегда все удается на футбольном поле, но действовать настолько инертно и без желания в такое сложное время для страны ... Провалище. Что это было?! Апатия, брак в простых ситуациях и отсутствие какого-либо конструктива...

А румын можно только похвалить. Динамика, правильный настрой и агрессия. В последние минуты выглядело именно так, будто это команда Йорданеску была на бумаге фаворитом и имеет в своем составе россыпь всех этих "звезд". Мы не сумели даже организовать финальный штурм!

Стыдно должно быть за такую игру нашей сборной. Максимально усложняем себе задачу для выхода в плей-офф... Интересно, как вот это будет оправдывать Ребров.

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Первый тур группы E, Евро-2024

Понедельник, 17-е июня

Мюнхен, "Альянц Арена"

Румыния - Украина 3:0

Голы: Станчу 29, Марин 53, Дрегуш 57

Румыния: Ницэ - Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу - Мариус Марин (Рус 75) - Коман (Михейле 62), Станчу (к) (Раковицин 86), Резван Марин, Ман (Хаджи 62) - Дрегуш (Пушкаш 75).

Запасные: Молдован (в), Тырновану (в), Могош, Михейле, Неделчару, Олару, Пушкаш, Раковицан, Рус, Сореску, Хаджи, Чикелдеу, Шут.

Главный тренер - Эдвард Йорданеску.

Украина: Лунин - Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Тымчик 72) - Шапаренко (Ярмоленко 63), Степаненко (к) (Бражко 63) - Мудрик, Судаков (Малиновский 83), Цыганков (Яремчук 63) - Довбык.

Запасные: Бущан (в), Трубин (в), Бондарь, Бражко, Ванат, Зубков, Малиновский, Миколенко, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Таловеров, Тымчик, Яремчук, Ярмоленко.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Конопля 68, Марин 79.

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция).