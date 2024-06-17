  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа...
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа...

Национальная сборная Украины
Обновлено

Провалище "тренерского гения" Реброва

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа...

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Трудно что-то анализировать, будем честными... Начали "сине-желтые" свое четвертое Евро достаточно спокойно. В первые минуты по-настоящему опасными моментами украинцы не могли похвастаться, хоть и часто доходили до штрафной зоны румын. В свою очередь когда мяч отходил к ногам футболистов Румынии подопечные Сергея Реброва методично опускались и нивелировали угрозу. А когда же доходило до ударов, на месте был Лунин.

Это хладнокровие от наших игроков в первые минуты очень импонировало. Да и в целом, общей инициативой владели именно мы. Вполне ожидаемо, что подопечные Эдварда Йорданеску не предлагали ничего экстраординарного в игровом плане, а при этом действовали против украинцев грязновато и грубо. Впрочем, наши футболисты не поддавались эмоциями и продолжали монолитно строить позиционные атаки.

Преимущество сборной Украины было очевидным. Ближе к экватору первого тайма мы пытались еще больше повысить свое давление, однако не хватало точности в завершающей стадии.

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа... - изображение 1

Казалось, что все так и будет продолжаться: румыны будут терпеть и ожидать своего шанса на контрвыпад, а мы - в конце концов наработаем на забитый мяч. Так и произошло, почти. "Трехцветные" ждали и дождались. Только момент не они создали, а мы подарили. Матвиенко, откровенно, замешкался в своей штрафной, Лунин неудачно под давлением выбил, а капитан национальной команды Румынии Станчу в одно касание снял паутину с "девятки" наших ворот...

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа... - изображение 2

После этого игра открылась и общий темп еще ощутимо вырос. Моменты с определенной периодичностью возникали с обеих сторон. Что касается украинской команды, то опять же, доводить мяч до последней трети румын нам, как и раньше, удавалось, но в последней фазе атак было слишком много сумбура.

Под занавес первых 45 минут Румыния вообще могла удваивать счет. Сначала нам повезло с рикошетом после удара Мана, а в следующем эпизоде от "сухого листа" в исполнении того же Станчу Украину спасла перекладина - Лунин в этом эпизоде не контролировал ситуацию. Перерыв прежде всего был призван на то, чтобы успокоиться и унять эмоции.

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа... - изображение 3

Не успели особо вкатиться в игру, как снова пропустили. Дважды. Нокаут и катастрофа. Резван Марин был первым на подборе и вколотил мяч в нижний угол Лунина. Андрей дотянулся, но парировать не сумел. У "трехцветных" сегодня залетало все. А дальше случился уже самый настоящий провал в штрафной площадке после розыгрыша углового. Ман накрутил украинских защитников как стоячих и прострелил на пустые Дрегушу - 3:0. Провальный матч от голкипера мадридского "Реала". Квинтэссенция нашей бездарной игры при угловых. Это было против поляков дважды, и это мы увидели и на самом Евро.

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа... - изображение 4

Вот почему, товарищеские игры вообще не являются показателем. Максимально блеклые румыны в контрольных матчах на "Альянц Арена" действовали агрессивно, динамично и буквально вгрызались в газон. А мы такое ощущение дальше продолжали находиться в подготовительных спаррингах... Раньше отсутствие определенных тренерских идей можно было списать на наличие результата, то здесь Сергею Станиславовичу безальтернативно нужно было вступать в игру.

Если в начале мы выглядели достаточно спокойно, то во втором тайме пошла абсолютная нервозность. "Сине-желтые" полностью свалились на примитивные подачи и навесы. Не помогла даже тройная замена от Реброва, взбудоражить какой-то креатив никак не удавалось. Самым активным в составе сборной Украины был Судаков. Игра не клеилась от слова совсем, но наверное Георгий был единственным, кто хотя бы бился и как-то пытался обострять. Именно хавбек "Шахтера" нанес первый удар в створ ворот от нашей сборной. Произошло это аж на 77-й минуте (!) - этот факт очень исчерпывающе описывает все то, что происходило в Мюнхене.

Хотя стоит ли вообще о ком-то вспоминать при такой игре? Вопрос риторический. В общем, это был ужас. На это было больно смотреть. Далеко не всегда все удается на футбольном поле, но действовать настолько инертно и без желания в такое сложное время для страны ... Провалище. Что это было?! Апатия, брак в простых ситуациях и отсутствие какого-либо конструктива...

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа... - изображение 5

А румын можно только похвалить. Динамика, правильный настрой и агрессия. В последние минуты выглядело именно так, будто это команда Йорданеску была на бумаге фаворитом и имеет в своем составе россыпь всех этих "звезд". Мы не сумели даже организовать финальный штурм!

Стыдно должно быть за такую игру нашей сборной. Максимально усложняем себе задачу для выхода в плей-офф... Интересно, как вот это будет оправдывать Ребров.

Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа... - изображение 6

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Первый тур группы E, Евро-2024

Понедельник, 17-е июня

Мюнхен, "Альянц Арена"

Румыния - Украина 3:0

Голы: Станчу 29, Марин 53, Дрегуш 57

Румыния: Ницэ - Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу - Мариус Марин (Рус 75) - Коман (Михейле 62), Станчу (к) (Раковицин 86), Резван Марин, Ман (Хаджи 62) - Дрегуш (Пушкаш 75).

Запасные: Молдован (в), Тырновану (в), Могош, Михейле, Неделчару, Олару, Пушкаш, Раковицан, Рус, Сореску, Хаджи, Чикелдеу, Шут.

Главный тренер - Эдвард Йорданеску.

Украина: Лунин - Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Тымчик 72) - Шапаренко (Ярмоленко 63), Степаненко (к) (Бражко 63) - Мудрик, Судаков (Малиновский 83), Цыганков (Яремчук 63) - Довбык.

Запасные: Бущан (в), Трубин (в), Бондарь, Бражко, Ванат, Зубков, Малиновский, Миколенко, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Таловеров, Тымчик, Яремчук, Ярмоленко.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Конопля 68, Марин 79.

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция).

По теме
yellow-arrow
Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Зинченко: Не знаю что сказать. Очень стыдно смотреть нашим болельщикам в глаза
yellow-arrow
Поражение от Румынии - наше самое крупное при Реброве, и самое крупное в группах Евро
Украина Румыния
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:38
Пересмотрел повторы. первые два мяча на Лунине. Куртуа может быть спокоен.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 142
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:38
Пересмотрел повторы. первые два мяча на Лунине. Куртуа может быть спокоен.
Ответить
1
0
metall5291 (Kharkiv)
17.06.2024 в 18:40
Согласен. 100%
Ответить
1
0
hoy (Київ)
17.06.2024 в 18:41
Больше стоять не будет,есть ещё 2 не хуже
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 18:41
После этого матча цены на Лунине и Судакова резко снизится, зря Палкин его зимой не продал Наполи, сегодня был виден его низкий уровень. Ни паса, ни дриблинга, но Шапаренко был еще хуже
Ответить
0
0
eloy (Днепропетровск)
17.06.2024 в 18:38
гравцям збірної. так обісрати.ь - треба ще вміти. 3 місце - це якщо дуже пощастить. наб'єте собі нове тату. за участь у Євро на це вистачить коштів
Ответить
1
0
avatar
Timothy (Павлодар)
17.06.2024 в 18:34
Для Ода1979. Посмотри, загляни в историю. В те чемпионаты-турниры, когда из групп выходило 2 первых места и несколько третьих. С победой и ничьей, не скажу что 100%, но % на 75 третьи места выходили. Как пример: в 1994 году Россия после двух поражений имела ещё теоретические шансы выйти из группы, поэтому Саленко накалачивал Камеруну. (Не получилось у них, но теоретические шансы были)
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:33
Кому закинути свої інтимні фото?
Ответить
0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:35
Барсело@х, шарлатанцю свому закинь
Ответить
1
0
La Scala (Milano)
17.06.2024 в 18:37
Зрозуміло. Барсонуті рашитсти запустили своїх клоунів. Головне , щоб ці потвори від радості не обісцялися
 
0
0
hoy (Київ)
17.06.2024 в 18:36
єврею президенту Х.й.у з московії
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:37
Я обрізаний якщо що
 
0
0
La Scala (Milano)
17.06.2024 в 18:40
Хой, ти що, не розумієш, що це барсонуті рашитсти клонів запустили?
 
0
0
La Scala (Milano)
17.06.2024 в 18:41
Барсодрочер, те, що ти обрізаний , тебе не спасе
 
0
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.06.2024 в 18:27
Таке враження , що Ребров це тренер-картинка. Там все вирішують ці іспанці. А їх рівень тренерством досить посередній.
Ответить
2
0
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:26
Хлопці, я вчора був на марші рівності у Києві, всіх запрошую у нашу спільноту!
Ответить
0
4
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:27
Педріло йобане, тьху бль..
Ответить
1
2
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:29
Барсел@х, педрілом йобаним якраз ти там був із своїм дружком - пиріжком шарлатанським
 
0
2
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:31
Ну так, а чого ж ти пишеш таке, ну?
 
1
1
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:33
Курва, мій брат Андрій пиши з мого ніку. Не вірте йому, він рашист, а я патріот
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:23
Ха-ха-ха хохли програли
Ответить
1
2
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:26
Ах ти тварюка така! Хлопці, бийте його!
Ответить
1
1
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:27
Ой, не в ту групу написав, вибачте
 
0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:27
Сцука, якщо ти думаєш, що ти копійовав мою аву і можеш срати від мого імені , то ти помиляєшся, виблядок , Барсел@x їбучий
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:29
Это не я. Прикинь.
 
1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:30
Це ти і твоя прикормлена глодом редакція
 
0
0
hoy (Київ)
17.06.2024 в 18:32
2 дубила вонючих
Ответить
0
1
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 18:21
Это просто позор, один из худших игр нашей сборной в истории, такого стыда и позора давно не испытывал, жалел что нас Босния не выбила тогда в марте, может они лучше бы сыграли. То, что сегодня произошло, это не случайность, с первого матча Реброва с Македонией мы играли очень слабо в обороне, и испытывали проблемы с игрой первым номером, мы постоянно проигрывали после первого тайма. Нам везло до поры до времени, но из за слабости Македонии, Боснии и Исландии, им не хватало класса удержать счет. А вот когда нам попался организованный соперник, у которого пошли дальние удары, то все стало на свои места, боюсь против словаков тоже шансов нет. Обязательно надо делать замену вратаря, Лунин провалил матч, именно он своим пасом сопернику организовал первый гол, после которого румыны почувствовали уверенность и поймали кураж, да и второй гол был с дальней дистанции, если бы он своевременно среагировал можно было отбить. Нужно убирать Матвиенко и ставить Сватка. Полузащита полностью провалила матч, по сути надо всех менять, проблема в том что усилить некем, те кто в запасе еще хуже играют. Вместо Шапаренко можно Малиновского ставить. Цыганков был сегодня ужасен, Довбика тоже, может стоит убрать и Яремчука ставить. После Евро нужно делать замену тренерского штаба, мы его ждали 2 года как он уйдет от арабов, не понимаю смысл было его ждать, чтобы сборная играла как д.ерьмо. В Украине много свободных тренеров вроде Вернидуба или Григорчука, даже зарубежом можно найти тренера за такую зарплату, они могли поставить более качественную игру. А сейчас что мы видим? Полностью провалена игра, игрокам после такого поражения будет очень трудно отойти и вряд ли мы сможем одолеть словаков, которые тоже классно играют в обороне, а Бельгия намного выше классом, даже если сыграют вторым составом. Вон из сборной, слабак Ребров!
Ответить
3
0
avatar
Wieniawski (Калуш)
17.06.2024 в 18:24
проблема в тому шо у нас в збірній тренер має бути з динамівським серцем .... я теж 100% за грирочука чи вернидуба але ....
Ответить
2
1
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 18:27
Пригласить Реброва была идея Павелко, у него была настолько навязчивая эта идея что мы его ждали 2 года и что из этого получилось мы сегодня увидели.
 
0
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:26
как по мне полузащита основная проблема. Шапаренко лучше сразу отправить домой первым рейсом. Желательно автобусным. К степе выпускать Бражка. Цигана оставлять Слева можно назначить Зину. Атакующим - Малину. Мудрика в запас под замену.
Ответить
2
0
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 18:31
Зинченко не вингер, его как раз можно поставить вместо Шапаренко, Мудрик пусть остается, не потому что он сильный, потому что альтернативы ему нет. Есть ощущения что Цыганков и Довбик устали после сезона в Жироне, довбика можно заменить Яремчуком, а Цыганкова некем, Ярмоленко и Зубков не лучше. И еще стоит отметить, что Йорданеску переиграл тактически Реброва как щенка, не умеем мы играть первым номером. Возможно нам стоит со словаками от обороны на результат сыграть.
 
0
0
avatar
Timothy (Павлодар)
17.06.2024 в 18:19
Для выхода из группы теперь надо 4 очка брать. В следующем туре надо словаков обыгрывать. Ничего в этом невозможного нет. Если бельгийцы первые два матча проведут удачно, до побед, то и в последнем матче с нашими усираться не будут, зарабытавыя карточки и травмы - из устроит ничья. Так что не посыпайте голову пеплом!
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 18:19
Они и без усерания нас уделают
Ответить
1
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 18:24
Бельгия на классе нас уделает Де Брюйне і Лукаку з Доку нас возить будут мордой по бетону. 3 место в мировом рейтинге сборной не просто так дают
 
1
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:21
уважаемый, румынам играть с бельгийцами и словаками. думается +3 у них по итогу будет. И того 6. Бельгийцы свих 6-7 очей возьмут. Внимание вопрос: как с 4мя очами СБУ выйдет из группы?
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 18:25
как лучшая из 3х мест ибо Португезам хватило и 3х в свое время
 
0
1
Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2024 в 18:25
Мова йде про вихід з одного з третіх місць. Але там треба мати 4 очки або хоча б 3 з хорошою різницею м’ячів . З тим що ми бачили - без шансів
 
1
0
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 18:38
Нам нужна обязательно побеждать словаков, чтобы остаться в игре, иначе шансов никаких не будет. И желательно чтобы Бельгия сегодня выиграла у словаков, тогда будет решающая игра с Бельгией.
 
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.06.2024 в 18:25
Так все вірно, за всі роки незалежності до самого останнього туру уболівальники і есперти рахують теоретичні шанси збірної України, якщо їх навіть і немає. Ось якщо ми візьмемо стільки, той суперник виграє у іншого, а інший програє, отоді ми і вийдемо. А проходить слідуючий тур і вже навіть теоретичних шансів немає. Ось так і у нас.
Ответить
3
0
Met (Харків)
17.06.2024 в 18:25
Після того, що сталося сьогодні, можливо краще ставити питання, як не лишитися з 0 набраних очок, 0 забитих м'ячів та не стати найгіршою командою цього Євро? Може це і є той самий "сюрприз" на який багато хто натякав?
Ответить
0
0
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
17.06.2024 в 18:13
два дебила на чолі українського футболу факт на лице профі які позорились апл в англії
Ответить
1
1
nivroku (Odessa)
17.06.2024 в 18:13
Гравці винні найменше. Гравці виконують тренерську настанову. З нормальним тренером ті самі гравці винесли б цю Румунію в одні ворота. Тренер від Офісу президента. Протеже Єрмака. До речі, Єрмак вже паралелі з 2006м роком проводить. З цією владою не буде ані футболу, ані перемоги.
Ответить
0
2
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:14
Контреволюционные вещи говорите товарищ.
Ответить
2
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:16
Сцука, твої таваріщі Україну ракетами ху@ярять
 
0
2
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:23
Е@учій Дохтур, ти мене вже дістав, йди НА Х У Й.
 
1
1
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:25
Не можна на мого любого зеленського так казати
 
0
2
Геродот (Винница)
17.06.2024 в 18:12
Позорное поражение. Хотя первый тревожный звоночек прозвучал у же после поражения от Польши. Правда, Ребров перед игрой предостерегал от победных настроений, но видать до команды это как-то не довел. А в прессе звучало слишком много победных барабанов, уверений, что у нас самая лучшая команда всех времен, что полуфинал у нас как минимум в кармане с такими игроками как Довбик и Цыганков плюс Мудрик. И команда видимо тоже уверовала в это. А что вышло - мы все хорошо видели. Бездарная игра, растерянная команда и о очков. А вот румыны понравились, бились на каждом участке поля даже при 3:0. Конечно, еще есть шансы, но Реброву надо хорошо поламать голову и по составу на следующий матч, особенно по защите, и особенно по настрою игроков.
Ответить
1
0
avatar
Wieniawski (Калуш)
17.06.2024 в 18:12
компонент який виділяв румунів це "КОМАНДА". вони весь час один одного підтримували, заводили ... а у нас просто зборище звьозд .... сумно, але не треба втрачати надії, можливо це пробудить хлопців! віримо!
Ответить
1
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.06.2024 в 18:10
Катастрофа - занадто лагідно .
Ответить
1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.06.2024 в 18:10
Дивився матч по телемарафону, наші виграли 4:3!
Ответить
6
1
Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2024 в 18:11
Леоненко і Саленко зробили по дублю )
Ответить
1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:11
Маляр зробила хет-трик...))
Ответить
1
0
Romerik (YNWA)
17.06.2024 в 18:09
Свідки мессії реброва, які мене мінусували півтора роки тому за думку, що "він не сильніше штабу шеви і краще не стане, а може бути і гірше" ви де? Ще живі?
Ответить
2
0
Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2024 в 18:09
Після провалу з поляками я тут писав, що тренерський штаб відійде від експериментів і зіграє може не красиво , але прагматично, як за Фоменка. Посилять захист , контратаки будуть розганяти і тд. Всі мене дизлайкали. Але це був єдиний вихід за тиждень до Євро - зіграти у футбол у який збірна може грати. Сьогодні був найбільш ганебний матч нашої збірної, в тому числі через роздуті очікування і повну відсутність тренерської думки на полі
Ответить
1
0
Консул (Звягель )
17.06.2024 в 18:08
Жах. Команда не готова не тактично, не функціонально. Було дуже соромно дивитися.Вітання Румунії за майстер-клас.
Ответить
4
0
magnum power (БОМЖ)
17.06.2024 в 18:06
буває. зліші будуть у матчах, що залишилися.
Ответить
0
1
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 18:19
Єдина надія на перемогу Словачини +3 а то проти Бельгії шансів немає
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
17.06.2024 в 18:20
румунам теж давали мало шансів)).
 
0
0
metall5291 (Kharkiv)
17.06.2024 в 18:06
Много лет говорю одно и то же, так называемая "динамовская школа" дала только одного тренера - В. Лобановского. А все эти "носители конспектов" - то таке, до одного места. Но мафия чужака не пустит. А Ребров - еще и худший из носителей. Одно вечно тоскливое выражение лица чего стоит. "За такое лицо никто денег не даст",- как говорил ныне покойный харьковский мэр.
Ответить
4
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:07
Накуй ти тут цього пітара свого Кернеса цитуєш? Ще та гнида
Ответить
1
3
Hate_Hate (Ukraine )
17.06.2024 в 18:09
Як Порошенко ?
 
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:13
Порошенко на відміну від рашистського тридвараса Кернеса це свята людина)))
 
1
1
metall5291 (Kharkiv)
17.06.2024 в 18:18
Якщо у дядька були вдалі вирази - то чому б ні.
 
0
0
vda_donetsk (Донецк)
17.06.2024 в 18:06
Как писав Булгаков: "Это позор какой-то"!
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:09
это, какой-то позор
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:05
По большому счёту в первом пропущенном мяче виноват тот шлемазл, который отдал пас на Матвиенко.
Ответить
2
1
Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 18:05
Я был на стадионе и это было настолько позорно... Румыны бились за каждый мяч, прессинговали и что самое фантастическое - били по воротам. Типы из серии Б, чемпионатов Румынии, Кипра, Китая. А у нас зато судаков за 70 млн и мудрик за 100 и прочие "звезды". И тело на тренерской скамье, решающее что-то поменять уже при счёте 3:0!!!
Ответить
3
2
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:06
Краще ти в ТЦК був
Ответить
1
4
Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 18:06
Я в Германии 15 лет, ссыкло
 
2
1
Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 18:07
Ты с какого окопа пишешь клоун?
 
2
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:09
То повернись, засцяв уйопок? Думаєш ти самий розумний? Вболівай за своїх клоунів із Дюсельдорфа, манкурт
 
0
3
Hate_Hate (Ukraine )
17.06.2024 в 18:10
ANESTEZIO (Вінниця ) та затули уже свое вонючее хлебало.
 
2
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:13
Своє заїбаш, пітар рашистський
 
0
2
Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 18:14
люди болеют за команды, которые хотят.. Ты же как самый умный, это наверняка знаешь, малышка
 
2
1
Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 18:15
То что ты заднеприводный ещё не значит, что все такие как ты.
 
1
1
Romerik (YNWA)
17.06.2024 в 18:14
На стадіоні дійсно було настільки більше румунів? Кожна наша атака супроводжувалася свистом...
Ответить
1
0
Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 18:16
По ощущениям 60-70% были болельщики Румынии.
 
2
1
Met (Харків)
17.06.2024 в 18:04
Дуже багато жахливих емоцій. Дуже багато прикрих слів. Але найприкріше то, що на полі сьогодні не було команди, а на лаві тренерської команди. Чи не найгірша гра команди на цьогорічному Євро. Таке відчуття, що вже перед початком шапками румунів закидали. Погляньте хоча б на ту рокову піжонськи відпасовку на нашого голкіпера! Ось і вийняли по повній. А далі ж легше не буде. Надії тануть...
Ответить
3
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:05
комнатные мальчики против румынских дворовых пацанов.
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:03
Как можно было вообще заявлять Шапаренко в сборную, КАААК???
Ответить
5
1
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:04
ты хоть и туповат, но в вопросе Шапаренко мыслишь правильно
Ответить
1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:04
А тобі що, пітар рашистський?. Радуйся, кончелига
Ответить
0
4
Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 18:09
Тебя твой парень не дочпокал или месяки начались, солнышко?
 
2
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:10
Зразу видно що ти тридварас
 
0
3
Не дармоед (Запорожье)
17.06.2024 в 18:11
Ти підар вінницький пішов ти в нєбитіє.
 
1
1
same tak(Україна)
17.06.2024 в 18:02
пусть теперь суркис продаст шапаренко,а палкин-судакова.всем игравшим сегодня грош цена.где ещё хотят видеть лунина и довбика?после выхода на поле тымчика всё стало ясно.первый удар в сторону ворот сб румынии на 77 минуте???способны только красиво говорить и колоть татуировки.отдельное "спасибо"мегого за трансляцию и тем .....которые продали им права.
Ответить
8
0
avatar
scorpius (Ck)
17.06.2024 в 18:01
Лучшую в истории нашу сборную выипали румыны, наверное евро-2016 будем вспоминать с теплотой по сравнению с нынешним.
Ответить
6
0
download1 (huyersk)
17.06.2024 в 18:05
також згадався той легендарний виступ з нулями забитих м'ячів проти топ-збірних континента у групі )
Ответить
1
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:01
Вообщем, выход из группы уже все. Румыны прибьют словаков и имеют 6 очей. По игре даже писать не хочется. Кумовство в футболе никуда не делось: мешок с картошкой Ярмола, никакой Шапаренко на продажу по квоте Суркиса, безголовый Мудрик (нахрена он нужен на поле при такой игре)..
Ответить
4
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 18:02
Віхода и так небыло. А нам еще на Румыном молится ибо если румыны сольются Словакам усе
Ответить
0
0
hoy (Київ)
17.06.2024 в 18:09
Придурок зачем на румынов молиться что это даёт
 
0
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:09
с какого? Румын и словаком вполне можно обыгрывать. Без гарантии конечно, но можно.
 
0
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.06.2024 в 18:01
1. Товариські матчі забрали багато сил2. Румуни здивували3. Було дуже жарко4. Нічого страшного , в нас є ще дві гри5. А це ми вже на Євро?
Ответить
1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:01
Ребров ВЖЕ має подати у відставку! Прямо під час прес конференції. Хай Вісенте дограває на@уй це йопане Євро
Ответить
4
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 18:01
та не, ще 2 матчи відмучається та і усе
Ответить
1
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
17.06.2024 в 18:01
Молодцы. Настоящие патриоты отдали все силы. Землю грызли. Лунин лучший игрок всех матчей ЧЕ
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:00
Це ви так за хлопців билися? Пі@ори бль..
Ответить
2
0
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:02
Сцука, з'їж лимон і запий боярою. Дуже їпало в тебе задоволене
Ответить
0
2
avatar
Вarcelinius
17.06.2024 в 18:18
4 куба вмазал?
 
0
0
pilips111 (Чернигов)
17.06.2024 в 18:00
самая слабая игра из тех, что уже были.
Ответить
2
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:02
за то самая сильная сборная
Ответить
2
0
download1 (huyersk)
17.06.2024 в 18:00
Скажу єдине - рахунок по грі. Грали зірки йопта, не царське то діло бігати
Ответить
1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.06.2024 в 17:59
Але паси назад і поперек, що не кажіть, у нас класно виходять. Молодці!
Ответить
4
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
17.06.2024 в 17:59
Накуя грати 3 товарняки перед матчами Евро..УАФ альо...Ребров...альо.. Травма Міки, вайлуваті гравці. Ось і вигрібаємо. А це ще з Бельгією не грали. Жах і розпач.
Ответить
3
0
Море23 (Одесса)
17.06.2024 в 17:59
Подтусавали матчи плей оф в отборе на слабых команд .не сделали что бы попала Италия или Польша .и видно кто решил что мы крутые дойдем до финала но ...Ребров насобирал по принципу только не с Шахтера .Сикан постоянно вытаскивал матчи но ванат забивает больше тем командном типа зари которые сливают .карманный форвард .еремчук вообще не играет но берут его .Лунин звезда? Ну ну
Ответить
0
0
Kaiso Vegas
17.06.2024 в 18:01
Яремчук, якраз, чи не єдина світла пляма у грі збірної сьогодні На рахунок Луніна – згоден, все ж таки Трубін більш стабільний
Ответить
2
0
hoy (Київ)
17.06.2024 в 18:13
Всё началось с твоего дебила Матвиенка,в стиле вонючего Шахтёра отдавать вратарю в последний момент
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
17.06.2024 в 17:59
Мля еще и комменты не проходят...
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2024 в 18:03
румыны модерируют
Ответить
0
0
GRaFkiyv (Фриско)
17.06.2024 в 17:58
Це навіть не Фізрук, це Худрук.
sticker
Ответить
1
0
Kaiso Vegas
17.06.2024 в 17:58
Тренерська поразка на 100%
Ответить
3
0
hoy (Київ)
17.06.2024 в 18:17
А что ишаки играли или ходили по полю.Так они ни пас не могут отдать,не принять,не отобрать,центра нет,фланги загнали в аут,пресинга нет,пас дают в центре ходют не открывается ни кто,дыбилы вонючии
Ответить
0
0
vorofan (Житомир)
17.06.2024 в 17:57
Все закономірно. Гри як не було так і нема, а фарт вирішив що він не може весь час за нас грати
Ответить
2
0
pilips111 (Чернигов)
17.06.2024 в 17:56
Матвиенко - лев матчу
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 18:03
Х@й матчу. Як і всі
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
17.06.2024 в 18:12
они все там "львы".где были остальные игроки сборной когда румыны забивали первый гол?
Ответить
0
0
alexfc (Киев)
17.06.2024 в 17:56
Реброва треба уже сьогодні виганяти.
Ответить
4
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.06.2024 в 17:56
Телепні
Ответить
1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 17:56
Gандони їбучі. Уявляю як зараз радіють мокші і Барсел@х зі своїм половим партньором америкоським трампістом Шарлатанським
Ответить
1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.06.2024 в 17:55
Нє, ну у півфіналі ми будемо кращими....
Ответить
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2024 в 17:55
а л е н и ! ! !
Ответить
2
0
ukatan (Харьковская обл.)
17.06.2024 в 17:55
Оценить игру сборной слов много, но они все нецензурные.. Как говорил Швондер: "это какой-то позор".
Ответить
2
0
hoy (Київ)
17.06.2024 в 17:58
Підораси
Ответить
1
0
Sessinjo (Мукачево)
17.06.2024 в 17:55
"Зробили висновки" після Польщі
Ответить
5
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.06.2024 в 17:55
І що це було? Звертайтеся до котів Леоненка на наступну гру, він знову вгадає....
Ответить
2
0
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 17:55
А була колись заміна тренера після 1 гри на Євро ?. Обисранці
Ответить
2
0
Не дармоед (Запорожье)
17.06.2024 в 17:55
Бездарям слава.
Ответить
3
2
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 17:59
Нах@й пішов, пітар рашистський
Ответить
2
1
Не дармоед (Запорожье)
17.06.2024 в 18:08
Тобі ж єблану адміни написали бездарі ,кататастрофа.
 
0
1
Hate_Hate (Ukraine )
17.06.2024 в 17:54
И это самая сильная сборная за всю историю? Опухший от пьянок Ребров, губатая телка Суркиса-Шапаренко, вечно плаксивая баба Зина, Луняка-еба#яка, бегунок без мозгов-Мудрык, старый пердун-Степка, Судаков 100500млн, рыжее чудовище - Конопля, Матвей-лесное у#бище. Кого ещё забыл?
Ответить
6
0
download1 (huyersk)
17.06.2024 в 18:02
на Степаненка не жени, єдина людина, яка бігала та намагалася грати командно!
Ответить
2
0
Hate_Hate (Ukraine )
17.06.2024 в 18:12
Не видно было
 
0
0
Zаpр Brannigan (Київ)
17.06.2024 в 17:54
Найкращий склад за всю історію збірної, в найскладніші для країни часи і така безхарактерна гра, така неймовірна ганьба! Кому прийшло в голову топовим гравцям поставити тренером фізрука??? Я аж класику перефразую: спасибо жителям данбаса за тренера тараса!!! Цей гівнюк з Горлівки!!!Як можна випускати пішохода Гомноленка, якщо нам треба багато бігати, щоб відігратись!!!
Ответить
7
0
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
17.06.2024 в 17:55
Міккі, ти гівнюк досі ховаєшся від ТЦК? Якщо всі будуть такими сцикунами, то хто тоді буде захищати простих дідів з села???
Ответить
1
0
vorofan (Житомир)
17.06.2024 в 17:56
Та ти шо, його всі як месію чекали.
Ответить
1
0
nivroku (Odessa)
17.06.2024 в 18:05
Протеже Єрмака. Сам же ж Ребров на початку своєї діяльності сказав: Тільки завдяки Єрмаку я є на цій посаді.
Ответить
0
0
Моуринью (Днепропетровск)
17.06.2024 в 17:54
Какая боль, какая боль, Румыния Украина 3-0!!! Как там говорили Маркевич и остальные? Самая сильная сборная за всё время? Куда мы там проходим, в полуфинал? А как там Лунин, номер один в Реале? Сколько там Судаков стоит хулиардов? Хохма. Можно собирать чемоданы, на лучшее третье место после 0-3 шансов нет.
Ответить
6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2024 в 17:57
судаков среди этого сброда был самым лучшим
Ответить
2
6
ANESTEZIO (Вінниця )
17.06.2024 в 17:58
Мама Судакова стала на захист))
 
1
3
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:59
Судаков разпиареный "0"
 
1
3
Hate_Hate (Ukraine )
17.06.2024 в 18:02
Наркоман как и зелебобо?
 
0
2
tekutiev (донецк,Украина)
17.06.2024 в 18:16
чем лучше коля шапаренко.посмтришь на его лицо и сам зарыдаешь
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости