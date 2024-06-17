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"1 команда на поле благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя". В УАФ трогательно поблагодарили защитников на фронте
Эмоциональное видео
Дніпропетровська ОДА
Вот-вот стартует матч первого тура Евро-2024 между сборными Украины и Румынии. УАФ перед матчем напомнила общественности о том, благодаря кому мы можем играть и смотреть футбол.
"1 команда на поле благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя.
Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам!", - говорится в подводке к ролику.
Отметим, что ранее в Мюнхене была представлена инсталляция разрушенных россией трибун стадиона "Солнечный" в Харькове.
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