  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "1 команда на поле благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя". В УАФ трогательно поблагодарили защитников на фронте
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"1 команда на поле благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя". В УАФ трогательно поблагодарили защитников на фронте

Национальная сборная Украины

Эмоциональное видео

"1 команда на поле благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя". В УАФ трогательно поблагодарили защитников на фронте

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Вот-вот стартует матч первого тура Евро-2024 между сборными Украины и Румынии. УАФ перед матчем напомнила общественности о том, благодаря кому мы можем играть и смотреть футбол.

"1 команда на поле благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя.

Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам!", - говорится в подводке к ролику.

Отметим, что ранее в Мюнхене была представлена инсталляция разрушенных россией трибун стадиона "Солнечный" в Харькове.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Румыния – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Неприятный рекорд. Сборная Украины пропускает в своем каждом матче чемпионатов Европы
yellow-arrow
Привезли себе гол! Украина пропустила от Румынии в концовке первого тайма. ВИДЕО
Украина Евро 2024 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости