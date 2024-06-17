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В Беларуси убрали из сетки трансляций Евро-2024 матч Румыния - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

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В Беларуси убрали из сетки трансляций Евро-2024 матч Румыния - Украина

скриншот

Новина українською

Белорусские телевизионные каналы СТВ и "РТР-Беларусь" не показывают матч Евро-2024 Румыния – Украина.

Утром 17 июня трансляция игры стояла в программе СТВ, а потом ее убрали.

Ранее пресс-служба канала анонсировала показ Евро-2024 в полном объеме.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

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Источник:
Трибуна Белорусь
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.06.2024 в 16:22
Хей, ви що, в сосну в'їхали? Яка Румунія- білорусь???
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0
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.06.2024 в 16:22
Хей, ви що, в сосну в'їхали? Яка Румунія- білорусь???
Ответить
0
1

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