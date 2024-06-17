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В Беларуси убрали из сетки трансляций Евро-2024 матч Румыния - Украина
Будут круглосуточно показывать, откуда на Беларусь готовится нападение
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Белорусские телевизионные каналы СТВ и "РТР-Беларусь" не показывают матч Евро-2024 Румыния – Украина.
Утром 17 июня трансляция игры стояла в программе СТВ, а потом ее убрали.
Ранее пресс-служба канала анонсировала показ Евро-2024 в полном объеме.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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Источник:Трибуна Белорусь
Опубликовал: Михаил Черныш
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17.06.2024 в 16:22
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