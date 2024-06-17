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Национальная сборная Украины

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Привезли себе гол! Украина пропустила от Румынии в концовке первого тайма. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Ну как так?

Привезли себе гол! Украина пропустила от Румынии в концовке первого тайма. ВИДЕО

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

В первом тайме наша команда имела некоторое преимущество, но без серьезных моментов.

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А вот на 29-й минуте мы сами привезли себе гол, Матвиенко под прессингом откатил мяч Лунину, Андрей выносил так, что получилось на соперника, затем пошел пас на Станчу, который и вколотил в сетку.

Проигрываем 0:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:01
Поки бачу що Циганков та Довбик в зарубі,а вс так ( у штани наклали)
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Комментарии 32
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:01
Поки бачу що Циганков та Довбик в зарубі,а вс так ( у штани наклали)
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:00
Максимум можна розраховувати на нічью. А тут вже думали боротися у останюму турі з Бельгію за 1 місце. Тут би не вилетіти. Чітко сказак коментатор Порядок бьє клас. У нас ні порядку ні класу. По вартості у нас гравці дорощі, але наши все думають як себе продати а не грати
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 16:58
Грали не пагано -но привозити собі вже запарили. Це і різниця. Італія після привозу дожала а ми зможемо ?
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avatar
Американец 2000
17.06.2024 в 17:00
А мы дальше обо ... рёмся (((((
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 16:58
Зинченко, где победа? Писдабол Седан, пля
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0
0
avatar
Американец 2000
17.06.2024 в 16:57
Лидеры , мать вашу так ((((( В финал они захотели (((((( Дблы ((((((
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0
0
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 16:59
Они не в состоянии преодолеть насыщенную оборону румын, просто перепасовки в центре поля без обострения, когда доходят до штрафной, постоянно теряем мяч.
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1
0
vorofan (Житомир)
17.06.2024 в 16:57
Що саме погано, що після провалу на цьому євро(а воно буде провальним, фарт закінчився у відборі) фізрука лишать
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0
0
avatar
Американец 2000
17.06.2024 в 16:58
Потому что Суркисы там рулят бл. ((((((
sticker
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 16:55
Срочно нужно выпускать Ярмолу:)) Пипец конечно. Румыны слабы, а мы еще слабее
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2
0
same tak(Україна)
17.06.2024 в 16:56
голову полечи
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0
2
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
17.06.2024 в 16:54
Матвієнко бл.. як завжди!!!!
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1
0
pilips111 (Чернигов)
17.06.2024 в 16:54
11 перепуганных баранов. А Матвиенко, как обычно, привозит
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5
0
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 16:55
Здесь вина Лунина больше, давать пас сопернику озле штрафной, это позор
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2
0
Сарат 75 (Мукачево)
17.06.2024 в 17:00
в Луніна не було часу підняти голову. Віддавати пас назад, коли ти три метри від воротаря по прямій, ще й дочекатися, коли нападник на швидкості в сторону воріт і вже висить над тобою, треба вміти. Матвієнко в цьому(і в дечому іншому) - проХфесіонал
 
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same tak(Україна)
17.06.2024 в 16:56
оба хороши и лунин и матвиенко
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MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 16:54
Еще раз убедился что Ребров очень слабый тренер, столько готовились чтобы так бездарно играть против Румынии. Команда полностью провалила первый тайм, кстати мы постоянно проваливаем первый тайм при Реброве, это уже стала традицией стала. Судаков, Цыганков, Мудрик полностью проваливают игру, всех их пасы, все их типа обводки все идет в ноги румынам, в итоге Довбик остался на голодном пайке и у вратаря румын никакой работы не было. В защите до пропущенного гола все было спокойно, ну тут Лунин привез гол, это позор для вратаря Реала так позорно играть, после этого он еще чуть не привез гол после углового. Считаю что Трубин должен его заменить. Я считаю что после Евро надо попрощаться с Ребровым и поискать сильного иностранного тренера, который сможет построить игру в атаке. Ребров выглядит дилетантом, а не тренером, может для ЧУ норм, но для международного уровня этого недостаточно. Даже румыны сильнее нас сейчас
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ukatan (Харьковская обл.)
17.06.2024 в 17:00
А был ли когда в сборной Украины иностранный тренер? Его и в хорошие-то времена не было, а сейчас... Ну кто сюда поедет?
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.06.2024 в 16:53
Усі найкращі на фронті. Залишилися обмежено придатні.
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Американец 2000
17.06.2024 в 16:53
А зато наши классно мяч держат возле штрафной ))))) Надо гол забивать , рвать вперёд , а они перепасовываются (((( Играются мячиком , не наигрались ((((( Нужно давать каждому по мячу на тренировке и пусть наиграются (((((
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0
Не дармоед (Запорожье)
17.06.2024 в 16:51
Перший тайм ганьба,піжони не хотять грати за Україну.
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2
0
Vlad21 (Украина)
17.06.2024 в 16:45
Жесть
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0
0
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Вarcelinius
17.06.2024 в 16:42
Румыны е@ут.
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0
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oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 16:41
Матвиенко решил взбодрить игру сборной.
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Вarcelinius
17.06.2024 в 16:40
Л0хи блъ..
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2
0
Vlad21 (Украина)
17.06.2024 в 16:40
От вам і гра назад - і Лунін тут зовсім ні при чому.
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2
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Сарат 75 (Мукачево)
17.06.2024 в 16:39
Матвієнко, як завжди. Гол на його совісті а не Луніна
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4
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2024 в 17:00
не фиг лунину было пытаться дать пас! выбей в аут и всё! в футбольной школе ещё этому учат
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Вarcelinius
17.06.2024 в 16:39
Луня конь педальный.
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Met (Харьков)
17.06.2024 в 16:45
Та, мабуть, ні. Просто реальний.
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Met (Харьков)
17.06.2024 в 16:47
Просто реальний ляп усієї збірної, на протязі всіх 30-ти з гаком років, який не лікується.
 
2
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Met (Харьков)
17.06.2024 в 16:38
Що ж, давня хвороблива звичка грати через голкіпера знову далася в знаки. Знову +1 гол привезли.
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