Национальная сборная Украины
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Привезли себе гол! Украина пропустила от Румынии в концовке первого тайма. ВИДЕО
Ну как так?
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.
В первом тайме наша команда имела некоторое преимущество, но без серьезных моментов.
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А вот на 29-й минуте мы сами привезли себе гол, Матвиенко под прессингом откатил мяч Лунину, Андрей выносил так, что получилось на соперника, затем пошел пас на Станчу, который и вколотил в сетку.
Проигрываем 0:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:01
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