Привезли себе гол! Украина пропустила от Румынии в концовке первого тайма. ВИДЕО

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

В первом тайме наша команда имела некоторое преимущество, но без серьезных моментов.

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А вот на 29-й минуте мы сами привезли себе гол, Матвиенко под прессингом откатил мяч Лунину, Андрей выносил так, что получилось на соперника, затем пошел пас на Станчу, который и вколотил в сетку.

Проигрываем 0:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.